देश

Mamata Banerjee TMC Resignation : ममता बॅनर्जींना तगडा झटका; अत्यंत विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

TMC Latest News : ममता बॅनर्जी यांच्या अत्यंत विश्वासू नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींना वेग आल्याची चर्चा आहे.
Mamata Banerjee TMC Resignation

Mamata Banerjee TMC Resignation

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chandrima Bhattacharya Resigns : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आधीच अडचणीत सापडलेल्या तृणमूल काँग्रेसला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पक्षातील सर्व संघटनात्मक पदांचा राजीनामा दिला आहे.

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