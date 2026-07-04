Mamata Banerjee TMC Resignation : ममता बॅनर्जींना तगडा झटका; अत्यंत विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

Chandrima Bhattacharya Resigns : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आधीच अडचणीत सापडलेल्या तृणमूल काँग्रेसला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पक्षातील सर्व संघटनात्मक पदांचा राजीनामा दिला आहे..तृणमूल काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये चंद्रिमा भट्टाचार्य यांचा अचानक घेतलेला हा निर्णय पक्षासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. त्या ममता बॅनर्जी यांच्या अत्यंत जवळच्या सहकारी असून, पक्षात त्यांना महत्त्वाचे स्थान होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून आपल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या पत्रात त्यांनी पक्षातील सर्व संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच पक्षाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित 'साइनिंग अथॉरिटी' या महत्त्वाच्या अधिकारपदाचाही तत्काळ प्रभावाने राजीनामा दिल्याचे नमूद केले आहे..Mamata Banerjee: ममतांच्या 'तृणमूल'चं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार का? काँग्रेसच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं?.चंद्रिमा भट्टाचार्य या दीर्घकाळ तृणमूल काँग्रेसचा प्रभावी चेहरा राहिल्या असून, सरकार आणि पक्ष संघटनेत त्यांचा मोठा प्रभाव असल्याचे मानले जाते.दरम्यान, या घडामोडीवर तृणमूल काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, या राजीनाम्यामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.