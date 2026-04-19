चारधाम यात्रेला आजपासून सुरुवात, केदारनाथ-बद्रीनाथाचे दरवाजे कधी उघडणार? रील-फोटोला बंदी, जाणून घ्या नवे नियम

चार धाम यात्रेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. अक्षय्य तृतियेच्या दिवशी गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजे उघडणार आहेत. चार धाम यात्रेसाठी यंदा अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भाविकांची यात्रा सहजपणे पूर्ण व्हावी आणि गर्दीचा त्रास होऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कॅमेऱ्यांच्या मदतीने भाविकांची संख्या मोजली जाणार आहे. Gangotri Yamunotri open check Kedarnath Badrinath schedule and guidelines .दर्शनासाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी टोकन सिस्टिम लागू केली आहे. प्रशासनाने ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच चार धाम यात्रा होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलं जाणार आहे. नियमांचे काटेकोर पालन करण्याकडे लक्ष असणार आहे. तसंच बिगर सनातनींना चार धाम यात्रेत मंदिरांमध्ये प्रवेशाला बंदी असणार आहे. गौरीकुंड ते केदारनाथ मंदिरापर्यंत देखरेखीसाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे..गंगोत्री धामचे दरवाजे दुपारी सव्वा बारा वाजता उघडणार आहेत. त्यानंतर १२ वाजून ३५ मिनिटांनी यमुनोत्रीचे दरवाजे उघडले जातील. केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे २२ एप्रिलला सकाळी ८ वाजता तर २३ एप्रिलला सव्वा सहा वाजता बद्रीनाथ मंदिराचे दरवाजे विधिपूर्वक उघडले जातील. दोन दिवसांनी केदारनाथ धाम यात्रा सुरू होईल. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून तयारीला वेग आला आहे..केदारनाथ मंदिराच्या मार्गावर रस्ते चांगले करण्यात येत आहेत. पायी मार्गावरही योग्य ती तयारी केली गेली आहे. ओंकारेश्वर मंदिराला आकर्षक सजावट केली आहे. तर केदारनाथ मंदिरातही सजावटीचं काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे..केदारनाथ यात्रा सुरक्षित पार पडावी यासाठी गौरीकुंड ते केदारनाथ मंदिरापर्यंत २४ तास देखरेखीसाठी हाय टेक्नॉलॉजीसह अद्ययावत कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन केलंय. या मार्गावर ३६० डिग्री कॅमेरे आणि ९० पेक्षा जास्त कॅमेरे लावण्यात आलेत..चार धाम यात्रेवेळी मंदिरांच्या ७० मीटर परिसरात रील, व्हिडीओ, फोटोंसाठी बंदी घालण्यात आलीय. जर कुणी फोटो किंवा व्हिडीओ काढताना आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. मोबाईल, कॅमेरे ठेवण्यासाठी लॉकर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..दरदिवशी मंदिरात दर्शन करण्यासाठी मर्यादा आता नसणार आहे. भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि दबावामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसंच गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरात पंचगव्य ग्रहण करणं अनिवार्य करण्यात आलंय. हे पंचगव्य दूध, दही, तूप, गोमूत्र आणि गायीचं शेण यापासून तयार केलेलं असतं.