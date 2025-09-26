नवी दिल्ली : यंदाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत बोट्सवानातून ८ ते १० चित्त्यांचा एक गट भारतात आणला जाणार असून, त्याबाबत काही आफ्रिकन देशांसोबत चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..हे चित्ते कदाचित नामिबियातूनही येऊ शकतात, असेही सांगण्यात येत असून, नामिबियाने यापूर्वी भारताला वन्यप्राणी पुरवले आहेत. चित्ता पुन्हा भारतात आणण्याचा भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम यशस्वी झाला असून, पहिल्यांदाच एक महत्त्वाचा प्राणी एका खंडातून दुसऱ्या खंडात आला असून, त्यासाठीची आव्हानेही सरकारने दूर केली आहेत, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये आपल्या वाढदिवशी नामिबियाहून आलेल्या पहिल्या आठ चित्त्यांना कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सोडल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेल्या १२ चित्त्यांमुळे त्यांची संख्या वाढली. यानंतर त्यांनी येथे अनेक वेळा प्रजनन केले असून, हे भारतातील परिस्थितीशी चांगले जुळवून घेण्याचे पुरावे आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले..सध्या एकूण २७ चित्ते आहेत, त्यापैकी १६ भारतात जन्मलेले आहेत, असेही सूत्रांनी सांगितले. कुनोमधील पिल्लांचा जगण्याचा दर ६१ टक्क्यांहून अधिक असून, तो जागतिक पातळीवरील सरासरी ४० टक्क्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे..Beed Rain News: Karuna Munde, Dhananjay Munde यांच्यावर भडकल्या, म्हणाल्या...| Sakal News.चित्त्यांवर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांना ‘रेडिओ कॉलर’ लावण्यात आली आहेत आणि नेहमी तीन व्यक्ती त्यांच्यापासून विशिष्ट अंतरावर असतात. जेणेकरून काही अपघात झाल्यास ते त्वरित मदतीला पोहोचू शकतील. काही मृत्यूंसाठी ‘रेडिओ कॉलर’मुळे झालेले संसर्ग जबाबदार होते, हा दावाही सरकारी सूत्रांनी फेटाळला आहे. उलट त्यांच्यामुळेच सर्वोत्तम पद्धतीने देखरेख करणे शक्य झाले आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.