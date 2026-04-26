Crime: अहो उन्हाळा वाढलाय, घरी एसी बसवा ना... पत्नीची पतीकडे मागणी; पण नकार मिळाल्यानं डोकं फिरलं, नंतर नको ते कृत्य घडलं

चेन्नईच्या तिरुवल्लूर जिल्ह्याजवळ एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एअर कंडिशनर बसवण्यावरून पतीसोबत झालेल्या वादानंतर एका विवाहित महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. मृत महिलेचे दोन वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ वर्षीय आकाश आणि २५ वर्षीय मोनिका यांचे लग्न सुमारे दोन वर्षांपूर्वी झाले होते. त्यांची ओळख शाळा आणि कॉलेजपासून होती आणि त्यांनी आपापल्या कुटुंबीयांच्या संमतीने लग्न केले. आकाश एका कपड्यांच्या दुकानात विक्रेता म्हणून काम करत होता, तर मोनिका गृहिणी होती. असे कळले आहे की, तामिळनाडूतील तीव्र उष्णतेमुळे मोनिका खूप त्रस्त झाली होती. तिला रात्री झोप लागत नव्हती. .यामुळे तिच्या पतीने आकाशकडे घरात एअर कंडिशनर बसवण्याची मागणी केली. मात्र आपल्या मर्यादित उत्पन्नामुळे आकाशने नकार दिला. यामुळे त्या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. घटनेच्या रात्री, आकाश त्याच्या आई-वडिलांसोबत आणि भावंडांसोबत गच्चीवर झोपायला गेला, तर मोनिका खोलीत एकटीच होती. सकाळी जेव्हा आकाश खाली आला, तेव्हा त्याला आढळले की मोनिकाने साडीने छताच्या पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. हे पाहून तो ओरडला, ज्यामुळे घरातील इतर सदस्य खाली आले..कुटुंबाने तात्काळ स्थानिक पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला, शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवला आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, लग्न होऊन केवळ दोन वर्षे झाली असल्याने तपासात सर्व बाबी विचारात घेतल्या जात आहेत. आत्महत्येमागे इतर काही कारणे होती का, हे निश्चित करण्यासाठीही तपास केला जात आहे.