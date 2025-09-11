Gariaband Encounter: सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये मोठी चकमक; १० नक्षलवादी ठार, १ कोटींचं बक्षीस असणाऱ्या कमांडरचाही मृत्यू

छत्तीसगडमधील गरियाबंद जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. ज्यामध्ये १० नक्षलवादी ठार झाल्याचे वृत्त आहे. रायपूर रेंज आयजी अमरेश मिश्रा म्हणाले की, गरियाबंदमध्ये सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे आणि अधूनमधून गोळीबार होत आहे. काही नक्षलवादी ठार होण्याची शक्यता आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये संघटनेचा एक मोठा चेहरा मानला जाणारा सीसी सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण यांचाही समावेश होता. सुरक्षा दलांची ही कारवाई नक्षलविरोधी कारवाईतील एक मोठी कामगिरी मानली जात आहे. रायपूर रेंज आयजी अमरेश मिश्रा यांनीही माहिती दिली की गुरुवार (११ सप्टेंबर) सकाळपासून गरियाबंदमध्ये नक्षलविरोधी ऑपरेशन सुरू आहे. सकाळपासून ही चकमक सुरू आहे. रायपूरचे पोलीस महानिरीक्षकांनी चकमकीची पुष्टी केली आहे..Rahul Gandhi security issue : ‘’राहुल गांधींकडून नऊ महिन्यात सहा परदेश दौऱ्यात सुरक्षा प्रोटोकॉलचे उल्लंघन’’ ; 'CRPF’चं खर्गेंना पत्र!.त्याच वेळी, छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यात १६ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. या नक्षलवाद्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले. नारायणपूरचे पोलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया यांनी सांगितले की, सर्व १६ नक्षलवादी हे निम्न दर्जाचे कार्यकर्ते होते आणि ते जनता सरकार, चेतना नाट्य मंडळ आणि माओवाद्यांच्या पंचायत मिलिशियाच्या सदस्यांसह विविध युनिट्सशी संबंधित होते..याशिवाय, छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात गुरुवारी (११ सप्टेंबर) नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या प्रेशर आयईडी स्फोटात सीआरपीएफचे दोन जवान जखमी झाले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही घटना सकाळी १०.३० वाजता इंद्रावती नदीवरील सतधार पुलाजवळ घडली, जेव्हा सीआरपीएफच्या १९५ व्या बटालियनचे एक पथक मालेवाही पोलिस स्टेशन परिसरातील त्यांच्या छावणीतून क्षेत्र वर्चस्व मोहिमेवर निघाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.