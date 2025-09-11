देश

Gariaband Encounter: सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये मोठी चकमक; १० नक्षलवादी ठार, १ कोटींचं बक्षीस असणाऱ्या कमांडरचाही मृत्यू

Chhattisgarh Encounter: गरियाबंद जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा दलांनी या चकमकीत १० नक्षलवाद्यांना ठार मारले आहे. सुरक्षा दलांसाठी हे मोठे यश आहे.
Gariaband Naxalites Encounter

Gariaband Naxalites Encounter

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

छत्तीसगडमधील गरियाबंद जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. ज्यामध्ये १० नक्षलवादी ठार झाल्याचे वृत्त आहे. रायपूर रेंज आयजी अमरेश मिश्रा म्हणाले की, गरियाबंदमध्ये सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे आणि अधूनमधून गोळीबार होत आहे. काही नक्षलवादी ठार होण्याची शक्यता आहे.

