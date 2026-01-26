देश

Naxalist Attack: मोठी बातमी! माओवाद्यांनी जंगलात पेरलेल्या प्रेशर बॉम्बचा स्फोट; ११ जवान जखमी, नक्षलग्रस्त भागात तणाव

Chhattisgarh Naxalist Attack: छत्तीसगमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. बिजापूरमध्ये नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान माओवाद्यांनी पेरलेले प्रेशर बॉम्ब स्फोट झाले. यात जवान जखमी झाले.
छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यातून पुन्हा एकदा नक्षलवादी हिंसाचाराची नोंद झाली आहे. माओवाद्यांनी जंगलात पेरलेले अनेक प्रेशर बॉम्ब फुटल्याने अकरा सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. रविवारी (२५ जानेवारी) नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान ही घटना घडली, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना बिजापूर जिल्ह्यातील करेगुट्टा टेकड्यांवरील घनदाट जंगलात घडली.

