Naxalist Attack: मोठी बातमी! माओवाद्यांनी जंगलात पेरलेल्या प्रेशर बॉम्बचा स्फोट; ११ जवान जखमी, नक्षलग्रस्त भागात तणाव

छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यातून पुन्हा एकदा नक्षलवादी हिंसाचाराची नोंद झाली आहे. माओवाद्यांनी जंगलात पेरलेले अनेक प्रेशर बॉम्ब फुटल्याने अकरा सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. रविवारी (२५ जानेवारी) नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान ही घटना घडली, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना बिजापूर जिल्ह्यातील करेगुट्टा टेकड्यांवरील घनदाट जंगलात घडली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा दल या भागात नक्षलविरोधी शोध मोहीम राबवत होते. यादरम्यान जमिनीखाली लावलेले प्रेशर बॉम्ब एकामागून एक स्फोट होत राहिले. ज्यामुळे सैनिक गंभीर जखमी झाले. जखमी सैनिकांपैकी दहा जण राज्य पोलिसांच्या जिल्हा राखीव रक्षक (DRG) युनिटचे आहेत, तर एक केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (CRPF) कोब्रा बटालियनमधील आहे. जखमी कोब्रा बटालियनच्या सैनिकाचे नाव उपनिरीक्षक रुद्रेश सिंह असे आहे. जो कोब्राच्या २१० व्या बटालियनमध्ये तैनात होता..पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उपनिरीक्षक रुद्रेश सिंह आणि दोन डीआरजी सैनिकांच्या पायांना दुखापत झाली आहे. इतर तीन सैनिकांच्या डोळ्यात गोळीबार झाला आहे. स्फोटात इतर सैनिकांनाही दुखापत झाली आहे. सर्व जखमींना पुढील उपचारांसाठी रायपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. करेगुट्टा परिसर हा बऱ्याच काळापासून माओवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान मानला जात आहे. .गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुरक्षा दलांनी उसूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील तडपाला गावात एक छावणी स्थापन केली. याआधी, एप्रिल-मेमध्ये, केंद्रीय आणि राज्य दलांनी तेथे २१ दिवसांची मोठी कारवाई सुरू केली होती. ज्यामध्ये ३१ नक्षलवाद्यांना ठार मारण्यात आले होते. त्या कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, भूसुरुंग आणि स्फोटके देखील जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले आहे की, परिसरात शोध मोहीम सुरूच राहील आणि नक्षलवाद्यांच्या कारवाया उधळून लावल्या जातील.