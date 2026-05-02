Kanker IED Blast: छत्तीसगडमध्ये मोठा आयईडी स्फोट! ३ जवान शहीद तर १ जखमी, कशी घडली घटना?

छत्तीसगडमधील कांकेर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर सुरुंग निकामी करण्याच्या मोहिमेदरम्यान झालेल्या आयईडी स्फोटात तीन जवान शहीद झाले. या स्फोटात डीआरजीचे तीन जवान शहीद झाले, तर एक जवान जखमी झाला. एका पोलीस अधिकाऱ्याने या घटनेची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ही घटना छोटेबेथिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वनक्षेत्रात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, नक्षलवाद्यांनी पेरलेले आयईडी शोधून निकामी करण्यासाठी डीआरजीचे एक पथक मोहीम राबवत होते. याच मोहिमेदरम्यान हा अपघात घडला. घटनेचा तपशील देताना, कांकेरचे एसपी निखिल राखेचा म्हणाले की, कांकेर जिल्ह्यातील छोटेबेथिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शोधमोहीम सुरू आहे. नारायणपूर आणि कांकेरच्या सीमेवर असलेल्या कोरोस्कोडा परिसरात सैनिक शोध आणि सुरुंग निकामी करण्याचे काम करत होते. .सुरुंग निकामी करण्याच्या कामादरम्यान एका आयईडीचा स्फोट झाला, ज्यात कांकेर डीआरजीचे तीन जवान शहीद झाले. एसपींनी सांगितले की, घटनेबद्दल अधिक तपशील नंतर दिला जाईल. पोलीस अधीक्षक निखिल राखेचा यांनी सांगितले की, सुरुंग निर्मूलन मोहिमेदरम्यान झालेल्या अपघाती आयईडी स्फोटात कांकेर डीआरजीचे चार जवान जखमी झाले. जखमी जवानांमध्ये इन्स्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा आणि कॉन्स्टेबल संजय गडपाले हे गंभीर जखमी झाले असून शहीद झाले आहेत. .जखमी जवानांपैकी एक, कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा यांच्यावर अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. बस्तर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, आत्मसमर्पण केलेल्या माओवादी कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आणि इतर माहितीच्या आधारे गेल्या काही महिन्यांपासून शोधमोहीम राबवण्यात येत होती. .बस्तर परिक्षेत्रात पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांनी पूर्वी लपवून ठेवलेले शेकडो आयईडी जप्त करून निकामी केले होते. आजच्या दुर्दैवी घटनेत, कांकेर जिल्हा पोलिसांचे एक पथक आयईडी निकामी करत असताना स्फोट झाला. यात तीन पोलीस कर्मचारी शहीद झाले आणि एक जखमी झाला.