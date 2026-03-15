DA: निवडणुकीपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय! सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्चपासून प्रलंबित महागाई भत्ता मिळणार; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
Government employees DA: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या २५% रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता थकबाकी दिली जाईल अशी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मार्चपासून महागाई भत्ता (डीए) थकबाकी दिली जाईल. राज्य सरकार ROPA 2009 नुसार महागाई भत्ता थकबाकी देईल.