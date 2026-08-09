RG Kar Case: दोन वर्षांनंतर आरजी कर प्रकरणाला नवं वळण! पुन्हा चौकशी होणार; शुभेंदू अधिकारी सरकारचा मोठा निर्णय

पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या अत्यंत वादग्रस्त आर. जी. कर हॉस्पिटलमधील डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी रविवारी या प्रकरणाच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले. नवीन चौकशीची घोषणा करताना अधिकारी यांनी दावा केला की, या प्रकरणात पोलीस आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहेत. .पश्चिम बंगालचे आरोग्य मंत्री शरदवत मुखोपाध्याय यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर म्हटले आहे की, सत्य समोर आलेच पाहिजे. न्याय झालाच पाहिजे. भीषण आर. जी. कार घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. तरीही, अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. काय घडले हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचा हा कथित प्रकार कसा शक्य झाला? यासाठी जबाबदार कोण होते? हे कोणाच्या तरी सांगण्यावरून केले गेले का? .JPSC Student Protest: विद्यार्थी आंदोलनाचा दबाव वाढला, JPSC च्या ३ सदस्यांचा राजीनामा; झारखंडमध्ये मोठी घडामोड.आम्ही संबंधित फायली पुन्हा उघडल्या आहेत आणि सत्य उघडकीस आणण्यासाठी काम करत आहोत. प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्नाची चौकशी झालीच पाहिजे. जो कोणी दोषी आढळेल त्याला कायद्याचा सामना करावा लागेल, असं त्यांनी सांगितलं. ही घटना ९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी घडली. कोलकाता येथील राधागोविंद कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका महिला इंटर्न डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. .Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; गाडीवर दगड, चिखल आणि चपला फेकल्या, 'चोर-चोर'च्या घोषणा.ती छातीरोगशास्त्र विभागात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेली दुसऱ्या वर्षाची पीजीटी डॉक्टर होती. ती रात्रीच्या ड्युटीवर होती आणि विश्रांतीसाठी महाविद्यालयाच्या आवारातील सेमिनार हॉलमध्ये गेली होती, जिथे तिचा मृतदेह अत्यंत क्रूर अवस्थेत आढळला. मुख्य आरोपी, संजय रॉय याला कोलकाता येथील सियालदाह सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.