न्यायालये ताकदवान नाहीत, हात बांधलेत असं आम्ही म्हणू का? सरन्यायाधीशांचा सरकारला सवाल

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांची वेळ मर्यादा निश्चित करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरू आहे. राष्ट्रपतींकडून या प्रकरणी रेफरन्स दाखल करण्यात आलाय आणि आता न्यायालयात यावर वादविवाद सुरू आहे. गुरुवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडताना आर्टिकल २००चा उल्लेख केला. संविधानाच्या या तरतुदीनुसार राज्यपालांची शक्ती व्यापक आहे. विवेकी बुद्धीने कोणत्या विधेयकावर निर्णय घ्यायचा हे त्यांच्या कक्षेत येतं. संवैधानिक आणि राजकीय शिष्टाचाराचं पालन करून राज्यपाल निर्णय घेतात. त्यांच्यासाठी कोणतीही वेळ मर्यादा लागू करणं चुकीचं आहे..राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे घटनात्मक संस्था आहेत. तसंच न्यायलय हीसुद्धा एक संस्था आहे. शेवटी प्रश्न आहे की, एक घटनात्मक संस्था आपल्या बरोबरीच्या दुसऱ्या संस्थेला मर्यादा कशी घालू शकते असा सवाल सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता यांनी केला. यावर न्यायमूर्ती नरसिंम्हा म्हणाले की, अशी स्थिती आहे की दोन्ही बाजूंनी टोकाची भूमिका घेतली जात आहे. एकाने आपला निर्णय घेतल्यानं असं होत आहे. पण कोणाची एकाची बाजू योग्य आहे असं म्हणता येणार नाही..संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १४ विधेयकं मांडली, १२ मंजूर; चर्चेच्या वेळेत अन् प्रश्नोत्तरात कामकाज नापास.सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनीही या चर्चेवेळी स्पष्ट मत मांडलं. एखादी घटनात्मक संस्था चूक करतेय तर त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. न्यायालय हे संविधानाचा एक भाग आहे. जर एखादी घटनात्मक संस्था कोणत्याही वैध कारणाशिवाय आपलं काम करत नसेल तर न्यायालयाने म्हणायला हवं का की आम्हाला ताकद नाही आणि आमचे हात बांधलेत? आपल्याला काहीतरी निर्णय़ घ्यावा लागेल असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अशी प्रकरणं न्यायालयात नेणं आणि त्यावर निर्णय घेणं योग्य नाही..तुषार मेहता म्हणाले की, समजा एखादे राज्यपाल एखाद्या विधेयकावर निर्णय घेत नसतील तर त्यावर राजकीय तोडगा आहे. एक प्रतिनिधीमंडळ अशा प्रकरणी पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकते आणि समस्या सोडवू शकते. पण याचा अर्थ हा नाही की न्यायालयाकडून वेळेचं बंधन घातलं जावं. अनेक राज्यात अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. राजकीय परिपक्वतेतूनच असे मुद्दे सोडवले जाऊ शकतात. तुषार मेहतांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती नरसिंहा म्हणाले की, आम्ही वेळेचं बंधन घालणार नाही पण एक प्रोसेस तर यासाठी असायला हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.