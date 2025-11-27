CJI Suryakant : भारताचे नवे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांच्या 10 निकालांनी हादरवलाय देश, आता पुन्हा आलेत चर्चेत

CJI Suryakant Verdicts : भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर एका साध्या कुटुंबातील मुलगा विराजमान झाला आहे. हरियाणातील हिसार येथे १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतील. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत हे पद सांभाळतील..हिसारच्या बारातून वकिलीला सुरुवात करणारे सूर्यकांत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत २००१ मध्ये न्यायाधीश झाले. २०१८ मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले. चला तर मग आज जाणून घेऊया त्यांच्या सर्वांत महत्वपूर्ण १० निर्णयांबद्दल...D-Mart Sale : महिन्याच्या शेवटी डीमार्टमध्ये सगळ्यांत मोठा सेल; कोणत्या वस्तू मिळणार जास्त स्वस्त? पाहा सर्व डिस्काउंट ऑफर्स.त्यांच्या कारकिर्दीतील १० महत्त्वाचे निर्णय देशाच्या न्यायिक इतिहासात कोरले जातीलच१. कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात साथ देत त्यांनी तो घटनात्मक ठरवला.२. देशद्रोहाचा कायदा (कलम १२४अ) सरकारने पुनर्विचार करेपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा ऐतिहासिक आदेश.३. पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात सायबर तज्ज्ञांची समिती नेमली आणि म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावावर नागरिकांचे हक्क दाबता येणार नाहीत.”४. बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांच्या नावांवरून झालेल्या वादात निवडणूक आयोगाला पूर्ण माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले.५. महिलांच्या हक्कांसाठी मोठी झेप – एका महिला सरपंचाला बेकायदेशीरपणे काढलेले पद परत मिळवून दिले; सर्व बार असोसिएशनमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले..IPS अधिकाऱ्याच्या मुलाने केलेली LLB करणाऱ्या मुलीची हत्या; तिच्या घरीच केला रेप, तरीही झालेली त्याची निर्दोष मुक्तता.६. पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा भंगाची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या समितीकडे सोपवली.७. वन रँक वन पेन्शन (OROP) योजनेला संवैधानिक मान्यता दिली.८. पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यांना अपमानजनक विधानांबाबत ताकीद दिली – “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे समाजाच्या मर्यादा मोडण्याचा परवाना नव्हे.”९. राज्यपाल-राष्ट्रपती अधिकार, महिलांचा कायदेशीर क्षेत्रातील सहभाग वाढवणे अशा अनेक प्रकरणांत त्यांची स्वतंत्र व प्रगल्भ भूमिका दिसली.१०. राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण (NALSA) च्या मंडळावरही त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. सामान्य पार्श्वभूमीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या ‘सामान्य माणसाच्या विजयाचे’ प्रतीक ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.