CJI Suryakant : भारताचे नवे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांच्या 10 निकालांनी हादरवलाय देश, आता पुन्हा आलेत चर्चेत

CJI Surya Kant साध्या कुटुंबातून सर्वोच्च न्यायासनापर्यंतचा प्रवास; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या 10 ऐतिहासिक निर्णयांची देशभर चर्चा
Saisimran Ghashi
CJI Suryakant Verdicts : भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर एका साध्या कुटुंबातील मुलगा विराजमान झाला आहे. हरियाणातील हिसार येथे १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतील. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत हे पद सांभाळतील.

