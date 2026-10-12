CJP Delhi Protest : दिल्लीत आज तणावपूर्ण दिवस ! सीजेपीच्या निदर्शनाला पोलीसांचा विरोध, राहुल गांधींचा इंडिया गेट ते सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा

मागील दोन दिवसांपासून, 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आवाहनावरून राजधानी दिल्लीत मोठ्या संख्येने तरुण निदर्शने करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी राजधानीला एखाद्या किल्ल्याचे स्वरूप दिले असून निदर्शकांना ताब्यात घेतले जात आहे. विरोधी पक्षांनीही सोमवारी रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली आहे..सीजेपीचे नेते जंतर-मंतर येथे निदर्शने करण्यासाठी परवानगी मागण्याकरिता सकाळी १० वाजता पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याला भेट देणार आहेत; त्यामुळे आजचा दिवस तणावपूर्ण आणि नाट्यमय घडामोडींचा असण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलीस हाय-अलर्टवर आहेत आणि विरोधी पक्ष तसेच सीजेपीच्या नेत्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्याची दाट शक्यता आहे. .CJP Protest Streets Again : "आंदोलन करणार नाही अशी कोणत्याच बॉण्डवर सही केली नाही; पुन्हा रस्त्यावर उतरणार!"; अभिजीत दिपके यांचा थेट इशारा. विरोधी पक्षांचा मोर्चा राहुल गांधी यांनी घोषणा केली आहे की, ते दुपारी १:३० वाजता इंडिया गेटपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह मोर्चाचे नेतृत्व करतील. या मोर्चांनंतर त्यांची भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्याची योजना आहे. जरी सरन्यायाधीशांनी आदल्या दिवशीच भेटीची विनंती नाकारली होती, तरीही काँग्रेस पक्षाने आपली भूमिका बदललेली नाही आणि निवेदन सादर करण्यासाठी सरन्यायाधीशांना भेटण्यावर ते ठाम आहेत. .दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी दिल्लीत लावलेले बॅरिकेड्स हटवले जावेत. न्यायालयाने इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आणि मेट्रो सेवा सामान्य करण्याचेही आदेश दिले होते. असे असूनही, आज सहा मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..काँग्रेसच्या सूत्रांनुसार, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याबाबत विनंती करण्यासाठी पत्राद्वारे सरन्यायाधीशांची भेट मागितली होती; मात्र सरन्यायाधीशांनी भेट देण्यास नकार दिला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांना कळवले की, ज्या विषयावर त्यांना चर्चा करायची आहे, त्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे; त्यामुळे त्या विषयावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही. यापूर्वी, 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले होते आणि आपल्या चिंता त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. .मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी सर्वांना या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले; हा लढा मतदानाच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या लढ्याला 'करा किंवा मरा' अशी संज्ञा देत, लोकशाही वाचवण्यासाठी या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.