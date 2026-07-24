मोठी बातमी! CJP च्या दोन मागण्या सरकारकडून मान्य, तिसरीसाठी उद्या पर्यंतची मागितली वेळ, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार?

सोनम वांगचूक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही दिल्लीतील सीजेपीचे आंदोलन सुरूच आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार सीजेपीने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, आज सीजेपीच्या शिष्टमंडळाची केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सीजेपीच्या तीनपैकी दोन मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सीजेपीच्या शिष्टमंडळाची केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी जवळपास तासभर चर्चा झाली. बैठकीनंतर सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रंका यांनी सांगितले की, संघटनेने सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, नीट परीक्षेशी संबंधित घटनांमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी आणि आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर तसेच अन्य कायदेशीर कारवाई मागे घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती..Dharmendra Pradhan Resignation : अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात तब्बल ३ तास चर्चा; प्रधान यांचा राजीनामा होणार?, गुप्तचर विभागाचा अहवालात काय?.यापैकी दोन मागण्यांवर सरकारने तत्त्वतः सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सीजेपीने सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक संकेत दिल्याचे रंका यांनी स्पष्ट केले. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने उद्या दुपारी २ वाजेपर्यंतचा अवधी मागितला आहे. या मागणीबाबतही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा सीजेपीने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.