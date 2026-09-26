देश

शेवटचे २४ तास! CJP ने ज्ञानेश कुमारांना पुन्हा दिला इशारा, राजीनाम्यासाठी आक्रमक; २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनावर ठाम

CJP Gyanesh Kumar Resignation : या आंदोलनाची सुरुवात मुंबईतून करण्यात येणार असल्याची माहिती पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दिली. सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा देण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली आहे.
CJP Gyanesh Kumar Resignation

CJP Gyanesh Kumar Resignation

esakal

Shubham Banubakode
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एसआयआरच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना कॉकरोच जनता पार्टीने आता निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी शनिवारपर्यंत राजीनामा द्यावा, अन्यथा २ ऑक्टोबरपासून देशभर आंदोलन सुरू करू, असा इशारा सीजेपीकडून देण्यात आला आहे.

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Election Commision Of india
Abhijit Deepke CJP

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