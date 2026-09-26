शेवटचे २४ तास! CJP ने ज्ञानेश कुमारांना पुन्हा दिला इशारा, राजीनाम्यासाठी आक्रमक; २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनावर ठाम

एसआयआरच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना कॉकरोच जनता पार्टीने आता निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी शनिवारपर्यंत राजीनामा द्यावा, अन्यथा २ ऑक्टोबरपासून देशभर आंदोलन सुरू करू, असा इशारा सीजेपीकडून देण्यात आला आहे. .या आंदोलनाची सुरुवात मुंबईतून करण्यात येणार असल्याची माहिती पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दिली. सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा देण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली आहे. अशातच आता पक्षाच्या सोशल मीडिया पोस्टमधूनही कार्यकर्ते आणि समर्थकांना २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनासाठी तयार राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Raj Thackeray: यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे बरसले; ज्ञानेश कुमारांवर टीका, म्हणाले....‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर अनेकदा आक्षेप नोंदवले आहेत. मतदार यादीतील नावांची भर, वगळणे आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे वृत्त फेटाळून लावले असून आयोगाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीनेच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे..एसआयआरनंतर ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रारूप मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा जास्त नावे कमी करण्यात आली आहेत. मात्र, ही नावे अंतिम मतदार यादीतून कायमची वगळण्यात आलेली नसल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..Gyanesh Kumar Padma Bhushan : 'ज्ञानेश कुमार यांना पद्मविभूषण पुरस्कार द्या'; भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी केली मागणी.दरम्यान, सीजेपीने याविरोधात आता ‘इलेक्शन कमिशन ठीक करो’ अभियान सुरू केले आहे. एसआयआर प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, तोपर्यंत जानेवारी २०२५ची मतदार यादी पुनर्स्थापित करावी आणि मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सिद्ध करावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. तसेच, एसआयआरदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३चा कायदा रद्द करून अधिक पारदर्शक व्यवस्था तयार करावी, अशी मागणीही सीजेपीने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.