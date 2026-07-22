देश

Video: दिल्लीच्या आंदोलनात पुन्हा हिंसा! तरुणांकडून दगडफेक; पोलिसांकडून लाठीचार्ज, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

CJP Jantar Mantar protest clash: जंतरमंतरवर बसलेले आंदोलक नवी दिल्लीतील इतर भागात उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांना हिंसेचे आदेश देत आहेत का? असा पोलिसांना संशय आहे.
CJP Jantar Mantar protest

CJP Jantar Mantar protest

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Delhi Police: दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर बुधवारी (दि. २२) रात्री ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान पुन्हा आंदोलक आणि पोलिस समोरासमोर आले. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी पुन्हा लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. दिल्लीमध्ये आंदोलकांची संख्या वाढली असल्याची माहिती आहे.

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