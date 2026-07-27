CJP Protest: दिल्लीत पुन्हा पेटणार आंदोलन? पोलिसांनी गुन्हे मागे न घेतल्याने नव्या आंदोलनाचा इशारा

CJP Jantar Mantar Protest: २० जुलै रोजी झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरवरून आता एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे की, त्यांना अद्याप सरकारकडून गुन्हे मागे घेण्याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश मिळालेला नाही. .दुसरीकडे, सीजेपीने आरोप केला आहे की सरकारसोबत झालेल्या कराराचे पालन केले जात नसून विद्यार्थ्यांवर कारवाई सुरूच आहे. जर नोंदवलेले गुन्हे त्वरित मागे घेतले नाहीत, तर पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे..२० जुलै रोजी जंतर-मंतरवर झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या 'संसद चलो' मार्च आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसेप्रकरणी नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्यावरून नवा पेच निर्माण झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्यांना अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निर्देश मिळालेले नाहीत..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित घटनांमध्ये सुमारे २० गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. यामध्ये १४ एफआयआर आंदोलन आणि हिंसेशी संबंधित आहेत, तर एक गुन्हा परवानगीशिवाय ड्रोन उडवल्याप्रकरणी आहे. उर्वरित प्रकरणांचा तपास सध्या सुरू आहे..गुन्हे मागे घेण्यास होणाऱ्या विलंबावरून सीजेपीने सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी आरोप केला आहे की, सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या सहमतीचा आदर केला जात नाहीये. त्यांनी असा दावा केला की, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, तर दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर पाळत ठेवून त्यांचे मानसिक छळ केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.