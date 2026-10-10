गद्दार, देशद्रोही! अभिजीत दीपके अन् सौरभ दास यांचा विमानातील प्रवाशांशी वाद; नेमकं काय घडलं?

आंदोलनासाठी दिल्लीत पोहोचलेल्या सीजेपीच्या नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानातूनच ताब्यात घेतलं आहे. अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, या कारवाईदरम्यान विमानातील काही प्रवाशांनी सीजेपीच्या नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. त्यांना गद्दार आणि देशद्रोही म्हणत काही प्रवाशांनी घोषणाबाजी केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .दिल्ली पोलिसांनी तिन्ही नेत्यांना ताब्यात घेऊन विमानाबाहेर नेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा काही प्रवाशांनी त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी काहींनी त्यांना सुनावलं, तर काहींनी स्वच्छ भारत अभियानाचा उल्लेख करत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे विमानातील वातावरण काही काळ तापल्याचं व्हायरल व्हिडीओंमधून दिसत आहे..Who is Ajinkya Shinde? : CJP च्या प्रमुख नेत्यांना दिल्लीत अटक अन् आंदोलनाची सूत्रे थेट उजनीच्या सुपुत्राकडे; कोण आहेत अजिंक्य शिंदे? अण्णा हजारे-केजरीवालांसोबत केलंय काम.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये सौरभ दास आणि एका महिला प्रवाशामध्ये शाब्दिक वाद झाल्याचं दिसतं. संबंधित महिलेच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना दास यांनी तिला 'शर्म करो' असं म्हटल्याचं व्हिडीओत ऐकू येतं. त्यावर महिलेनेही प्रत्युत्तर देत त्यांना सुनावल्याचं दिसत आहे. मात्र, या व्हिडीओची सत्यता स्वतंत्रपणे पडताळण्यात आलेली नाही..विमानतळाबाहेर आल्यानंतर एका प्रवाशाने या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली. सीजेपीचे नेते गेल्या ३६ दिवसांपासून आंदोलन करत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, प्रत्येक ठिकाणी सामान्य प्रवाशांना त्रास का सहन करावा लागावा? मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने नावं वगळली गेली असतील, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याकडे लक्ष देईल, असंही त्यांनी म्हटलं. प्रत्येक गोष्ट जनतेनेच करायची असेल, तर न्यायालयं बंद करा, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली..CJP Protest: अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी पोलिसांच्या ताब्यात; सहाशेपेक्षा जास्त आंदोलकांना पोलिसांनी उचललं, आकाशवाणीजवळ दगडफेक.सीजेपीने शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये अभिजीत दीपके पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेताना दिसत आहेत. पोलिसांनी विमानातून बाहेर पडू दिलं जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. इतर प्रवाशांना त्रास होत असल्याचं सांगत त्यांनी पोलिसांना थेट विमानात येऊन अटक करण्याच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. ही हुकूमशाही असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.