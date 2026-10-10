CJP आंदोलन सुरू असताना निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, मतदार यादीतून नाव हटवण्याच्या नियमात बदल

दिल्लीत सीजेपीकडून आंदोलन सुरू आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जातेय. एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत या मागण्या करण्यात येत आहेत. दरम्यान, दिल्लीत सीजेपीकडून आंदोलन सुरू असताना निवडणूक आयोगानं आता मतदार यादीतून नाव हटवण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल केलाय. फॉर्म ७ अर्ज दाखल करण्यावर आता मर्यादा घालण्यात आलीय. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे हटवण्यासाठी अर्ज दाखल करणं सोपं राहणार नाही..मतदारांची नावे हटवायची असतील तर आता दावे आणि हरकती दाखल करण्याच्या कालावधीत एक व्यक्ती जास्ती जास्त १० फॉर्म ७ अर्ज दाखल करू शकते. तर नियमित बदल होत असताना जास्ती जास्त पाच फॉर्म ७ अर्ज करता येणार आहेत. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीच्या अर्जांना ही मर्यादा लागू असणार आहे..दिल्ली पोलीस अडचणीत येणार, सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल! त्याचं एक चुकीचं पाऊल अन्....फॉर्म ७ चा वापर हा मतदार यादीत एखाद्या व्यक्तीच्या नावाचा समावेश करण्यास हरकत घेण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी केला जातो. विधानसभा मतदारसंघात नोंदणीकृत मतदारालाच अशा प्रकारे अर्ज करता येतो. याआधी ऑनलाइन फॉर्म ७ अर्ज दाखल करण्याची मर्यादा ६ होती. तर ऑफलाइन अर्ज कितीही करता येत होते. यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कामाचा भार पडत असे..निवड़णूक आयोगाकडून फॉर्म ७ अर्जाच्या प्रक्रियेबाबत माहिती दिलीय. एखाद्या नावावर हरकत घेतल्यास त्याबाबत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यानं अर्जदाराला नोटीस द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर सुनावणी आणि प्रत्येक अर्जासाठी स्वतंत्र नोंदीची आवश्यकता आहे. दरम्यान, नाव हटवण्याआधी मतदाराला सुनावणीची संधीही द्यावी लागेल..फॉर्म ७चा होणाऱ्या गैरवापराला यामुळे आळा बसण्याची शक्यता आहे. फॉर्म ७चा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर नावे हटवली जात असल्याचे आरोप गेल्या काही दिवसांपासून होत आहेत. आता आयोगाने घातलेल्या मर्यादेमुळे मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होणार नाहीत. मतदारांना होणारा त्रासही कमी होईल अशी आशा निवडणूक आयोगाने व्यक्त केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.