CJP आंदोलनातील धरपकडीची संयुक्त राष्ट्रांकडून दखल; आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त, भारताचे प्रत्युत्तर!

नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यावरून भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयामध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. १० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या कारवाईबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) चिंता व्यक्त केली. त्यावर भारताने प्रतिक्रिया देत संयुक्त राष्ट्रांची टिप्पणी चुकीची आणि निराधार असल्याचे म्हटले. तसेच, देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अवाजवी हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आक्षेप भारताने नोंदवला..संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने आंदोलनातील धरपकडीवर चिंता व्यक्त केल्यानंतर भारताने ही भूमिका मांडली. संयुक्त राष्ट्रांची टिप्पणी देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनुचित हस्तक्षेप करणारी असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाची चिंतासंयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामिन अल-खेतेन यांनी दिल्लीतील आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या कारवाईत सामाजिक संघटनांशी संबंधित सदस्य, वकील आणि पत्रकार यांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक.भारताने काय भूमिका मांडली?संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनने समाजमाध्यम मंच ‘एक्स’वरून आपली भूमिका स्पष्ट केली. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून, भारतीय संविधान नागरिकांना शांततेत एकत्र येऊन सभा घेण्याचा अधिकार देते, असे मिशनने नमूद केले.या अधिकाराचे संरक्षण देशातील संस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांमार्फत केले जाते, असेही भारताने स्पष्ट केले. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकारावर कायद्यानुसार योग्य निर्बंध लागू करता येतात, असे भारताच्या स्थायी मिशनने म्हटले आहे..मानवाधिकार कार्यालयाने भारतीय अधिकाऱ्यांना शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आवाहन केले. या अधिकारावर निर्बंध घालताना ते आवश्यक आणि वाजवी मर्यादेत असणे गरजेचे असल्याचे कार्यालयाने स्पष्ट केले.याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीला मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले असल्यास तिची तातडीने आणि कोणत्याही अटींशिवाय सुटका करण्यात यावी, अशी मागणीही संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने केली..ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलनकॉकरोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. यासोबतच विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेवरही आंदोलकांनी आक्षेप घेतला होता.या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप सीजेपीकडून करण्यात येत आहे. या मुद्द्यांवरून आयोजित आंदोलनादरम्यान झालेल्या धरपकडीवर संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली, तर भारताने त्यांच्या टिप्पणीला विरोध दर्शवत घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे..High Court Security Breach : तोंडाला रुमाल बांधून हायकोर्टात घुसल्या दोन महिला; प्रतिबंधित क्षेत्रात धुडगूस घालत सीसीटीव्ही फोडले!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.