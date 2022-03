धक्कादायक! दहावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यु; वर्गमित्रांनी केली होती बेदम मारहाण

By

झारखंडच्या धनबाद जिल्ह्यातील एका खाजगी शाळेत दहावीच्या एका विद्यार्थ्याला त्याच्या वर्गमित्रांनी बेदम मारहाण केल्याने विद्यार्थ्याचा मृत्यु झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. मृत मुलाच्या वडिलाला तुमचा मुलगा आजारी पडल्याचे सांगत शाळेतून मुख्याध्यापकाचा फोन आला होता. (Class 10 student allegedly beaten to death by classmates at Jharkhand school)

पिडीत मुलाच्या वडिलाने सांगितल्याप्रमाणे ते जेव्हा शाळेत गेले तेव्हा त्यांचा मुलगा त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत सापडला. त्याला ताबडतोब शहीद निर्मल महतो मेडिकल हॉस्पिटलसमध्ये हलविण्यात आले मात्र तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

घटनेचा तपास करताना सकाळी साडे दहाच्या सुमारास तीन विद्यार्थी त्याला बेदम मारत असल्याचे सिसीटिव्ही फुटेज मध्ये दिसून आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या तीन ही विद्यार्थ्यांची ओळख पटल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

शाळेच्या मुख्याध्यापकाने सुरवातीला माध्यमांशी बोलताना विद्यार्थी हा वर्गात जागा बदलताना पडला आणि जखमी झाला, असे सांगितले होते मात्र जेव्हा सिसी़टिव्ही फुटेज समोर आले,त्यानंतर मुख्याध्यापकाने यासंदर्भात बोलण्यास नकार दिला.

मागील काही दिवसापासून काही मुले माझ्या मुलाला रोज मारत असल्याचा आरोप मृत मुलाच्या वडिलाने केलाय. ही हत्या असून या प्रकणातील त्या विद्यार्थ्यांना कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी ते करत आहे तर पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहे.