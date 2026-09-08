Thalapathy Vijay Assembly Row : हनुवटीवर हात अन् MISA कायद्याचा संदर्भ; स्टॅलिन यांच्यावरील 'त्या' कृतीवर विधानसभेत गदारोळ का झाला? थलपथी विजय यांचं स्पष्टीकरण

Vijay MISA law remark controversy : तामिळनाडू विधानसभेत भाषणादरम्यान केलेल्या एका हावभावामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले टीव्हीके प्रमुख, मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनी अखेर स्पष्टीकरण दिले (Thalapathy Vijay clarification on MK Stalin gesture) आहे. आपला हावभाव अनावधानाने झाला असून माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असे विजय यांनी स्पष्ट केले..७ सप्टेंबर रोजी विधानसभेत पोलिस विभागाच्या अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना विजय यांनी भाषण केले होते. यावेळी केलेल्या एका हावभावावरून राजकीय वाद निर्माण झाला. मंगळवारी (ता.८) स्पष्टीकरण देताना विजय यांनी हा हावभाव जाणूनबुजून केलेला नव्हता, असे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या कृतीचा चुकीचा अर्थ काढू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..डीएमके सरकारवर विजय यांचे गंभीर आरोपविजय यांच्या विधानसभेतील भाषणादरम्यान त्यांनी डीएमके सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. सरकारच्या 'मिस्टर क्लीन' प्रतिमेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यासाठी त्यांनी ईडीच्या कागदपत्रांचा, तसेच सरकारिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला..माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि त्यांचे पुत्र तथा माजी उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावरही विजय यांनी निशाणा साधला. राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे कंत्राटदार पक्षाच्या निधीच्या नावाखाली कमिशन देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विजय यांच्या आरोपांनंतर सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली डीएमकेच्या आमदारांनी विजय यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत सभात्याग केला..Kharge Rally Controversy : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण' वाद पेटला! राज्यभरातून 80 तक्रारींनंतर पोलिसांचं मोठं पाऊल, काय आहे नेमकं प्रकरण?.हावभावामुळे नेमका वाद काय झाला?मिसा (MISA) कायद्याचा संदर्भ देताना विजय यांनी उजवा हात हनुवटीजवळ नेला. या हावभावाचा संबंध एम. के. स्टॅलिन यांच्या जुन्या दुखापतीशी जोडला गेला. यावर सीपीआय(एम) नेते पी. षणमुगम यांनी तीव्र आक्षेप घेतला..आणीबाणीच्या काळात एम. के. स्टॅलिन यांना पोलिसांकडून मारहाण झाली होती आणि त्यावेळी त्यांच्या जबड्याला दुखापत झाली होती, असा संदर्भ षणमुगम यांनी दिला. एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक दुखापतीची किंवा रूपाची खिल्ली उडवणे हे निंदनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच विधानसभेच्या कामकाजाचा वापर वैयक्तिक हल्ल्यांसाठी करणे हे विधिमंडळाच्या शिष्टाचाराला धरून नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..विधानसभा अध्यक्षांनी डीएमकेची मागणी फेटाळलीदरम्यान, विजय यांच्या MISA कायद्यावरील टिप्पणी कामकाजाच्या नोंदीतून वगळावी, अशी मागणी डीएमकेकडून करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी ही मागणी फेटाळून लावली..MISA कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांवर यापूर्वीच सभागृहात चर्चा झालेली असल्याने विजय यांच्या भाषणातील संबंधित भाग कामकाजातून वगळण्याची आवश्यकता नसल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तसेच डीएमके विजय यांचे भाषण एक मिनिटभरही ऐकण्यास तयार नसल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली. दरम्यान, या संपूर्ण वादावर विजय यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, आपल्या हावभावामागे स्टॅलिन किंवा अन्य कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता, असे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.