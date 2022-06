मुंबई : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंदू धर्मीयांच्या होत असलेल्या टार्गेट किलिंगबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी त्यांची भूमिका जाहीर केली आहे, काश्मिरी पंडितांसाठी जे जे शक्य आहे ते करू, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. (CM uddhav thackeray said we will do whatever is possible for kashmiri pandits on target killings)

मुख्यमंत्री म्हणाले की, काश्मीर खोऱ्यात काश्मीरी पंडितांचे अक्षरश: शिरकाण सुरू आहे. या क्षणी शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मी इतकंच वचन देऊ शकतो की, या कठीण काळात काश्मिरी पंडितांच्या मागे महाराष्ट्र ठामपणे उभा राहील त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. महाराष्ट्र आपले कर्तव्य बजावेल अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मांडली आहे.

