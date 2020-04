वडिलांच्या निधनानंतर योगी आदित्यनाथांचं आईला भावनिक पत्र!

लखनऊ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सोमवारी (ता.२०) पितृशोक झाला. आदित्यनाथ यांचे वडील आनंद सिंह बिश्त यांनी दिल्लीमधील एम्स रुग्णालयात ८९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.

सध्या देशभरात लॉकडाऊनची परिस्थिती असल्याने योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या वडिलांचे अखेरचे दर्शन घेण्यास उपस्थित राहता येणार नसल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी वडिलांवर कमीत कमी लोकांच्या उपस्थितीत अंत्यविधी करण्यात यावा, अशा सूचनाही कुटुंबीयांना दिल्या आहेत.

कोरोना व्हायरससंदर्भात एक बैठक सुरू असताना त्यांना वडिलांचा मृत्यू झाल्याचे समजले. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी बैठक सुरूच ठेवली. यावेळी काही अधिकाऱ्यांनी योगी यांच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्कारास जाण्याची तयारी केली. मात्र, भावनांपेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देत त्यांनी कुटुंबियांना अंत्यविधी करण्याच्या सूचना केल्या. यासोबतच त्यांनी आईला एक भावनिक पत्रही लिहले आहे.

Chief Minister got the information about the passing away of his father during the meeting but he concluded the meeting first and then released a press note later: Awanish K Awasthi, State Additional Chief Secretary (Home) pic.twitter.com/zWyHSGn9qE

— ANI UP (@ANINewsUP) April 20, 2020