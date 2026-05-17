सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ, ३ दिवसात ३ रुपयांनी झाला महाग

गेल्या आठवड्याभरात पेट्रोल डिझेलसह सीएनजीच्या दरातही वाढ करण्यात आलीय. पेट्रोल आणि डिझेल तीन रुपयांनी तर सीएनजीच्या दरात २ रुपयांनी वाढ केली गेली. मात्र आता पुन्हा एकदा सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आलीय. दिल्ली एनसीआरमध्ये ही वाढ झाली असून वाहनधारकांना महागाईचा दणका बसला आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये सीएनजी गॅस प्रती किलो एक रुपयाने वाढवण्यात आला आहे..गॅस कंपन्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सीएनजीच्या दरात दोन रुपये प्रती किलो इतकी वाढ केली होती. आता पुन्हा वाढ केल्यानं तीन दिवसात सीएनजीच्या किंमतीत प्रती किलो तीन रुपये इतकी वाढ झालीय..दिल्लीत सीएनजी गॅसची किंमत प्रती किलो ८०.०९ रुपये इतकी आहे. तर गाझियाबादमध्ये एक किलो सीएनजीची किंमत ८८.७० रुपये झालीय. मुंबईत सीएनजी गॅसचा दर ८४ रुपये प्रती किलो आहे..सीएनजीच्या दरात वाढ केली असली तरी एलपीजी, पीएनजी गॅसच्या दरात बदल केलेले नाहीत. भारताला आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात केला जातो. युद्धामुळे होर्मुझमधून होणारी वाहतूक ठप्प झालीय. परिणामी पुरवठा साखळीही खंडित झाली आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी वाढल्यानं गॅस कंपन्यांना गॅस खरेदीसाठी जास्त शुल्क मोजावं लागत आहे. जर किंमत वाढवली नाही तर कंपन्यांना मोठा फटका बसेल असं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.