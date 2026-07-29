कोळसा घोटाळा प्रकरणी मनमोहन सिंग यांना क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Clean Chit to Manmohan Singh in Coal Scam: कोळसा घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआय विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे. देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावण्यात आले होते ते रद्द करण्यात आले. मात्र सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट नाकारणं आणि दखल घेण्याचं औचित्य कनिष्ठ न्यायालयाकडे नव्हते असंही सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी मोहना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मनमोहन सिंग यांच्या वतीने वकिलांनी केलेलं अपील स्वीकारण्यात आलं. सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्टरही स्वीकारला असून त्यात मनमोहन सिंग यांना क्लीन चिट दिली..मनमोहन सिंग यांच्या निधनाला दीड वर्षे झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केलीय. मनमोहन सिंग यांच्यावतीने प्रतिनिधीत्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती रद्द करण्याच्या आदेशासह ही याचिका निकाली काढता येऊ शकते..विद्यार्थी, मूर्ख आणि अंधभक्त; लोकसभेत राहुल गांधींनी सांगितलेल्या ३ कॅटेगरीवरून गदारोळ.सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना बजावलेल्या समन्सला १ एप्रिल २०२५ रोजी स्थगिती दिली होती. तेव्हाही कपिल सिब्बल यांनी कोळसा घोटाळा प्रकरणात मनमोहन सिंग यांनी कोणतीही बेकायदेशीर कृती केली नव्हती असं कोर्टात सांगितलं होतं..सीबीआय़ने कोळसा घोटाळा प्रकरणी दोन वेळा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यानंतरही विशेष न्यायालयाकडून मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. आता बुधवारी मनमोहन सिंग यांच्यावतीने दाखल याचिका स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.