Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीला दिल्ली हायकोर्टाचा झटका; सोशल मीडिया अकाउंटबाबत दिला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

'कॉकरोच जनता पार्टी'ला दिल्ली हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने पार्टी'च्या (CJP) 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया खात्याचे तातडीने रिस्टोरेशन करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. अभिजीत दिपके यांच्या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या पीठाने केली. .पूर्वी 'आम आदमी पार्टी'शी (AAP) संबंधित असलेल्या दिपके यांनी, १५ मे रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची (CJP) स्थापना केली. वरिष्ठ वकील म्हणून पदनाम देण्याशी संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी काही व्यक्तींचा उल्लेख "कॉकरोच" (झुरळे) आणि "परजीवी" असा केला होता; या विधानांवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षाची सुरुवात झाली..'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) 'X' वरील हँडल २१ मे रोजी भारतात ब्लॉककरण्यात आले. त्यानंतर, 'Cockroach Is Back' (कॉकरोच परतला आहे) या नावाने एक नवीन हँडल तयार करण्यात आले, ज्याचे सध्या २,२७,००० हून अधिक फॉलोअर्स आहेत. आपल्या अद्वितीय प्रतीकात्मकतेमुळे आणि डिजिटल प्रचार रणनीतीमुळे ही मोहीम सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनली आहे..Abhijeet Dipke : मोदींना देव बनवून ठेवलंय... व्यवस्थेविरोधात युवकांची बंडखोरी! Cockroach Janta Party चे अभिजीत दिपके Exclusive .या पक्षाच्या समर्थकांनी "कॉकरोच" या ओळखीचा स्वीकार एक प्रकारचा निषेध म्हणून केला आहे. १६ मे रोजी सुरू झालेल्या CJP पक्षाचा दावा आहे की, तरुणांसाठी एक स्वतंत्र चळवळ उभारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे; ज्याद्वारे तरुणांचा आवाज बुलंद केला जाईल आणि सरकारला त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली जाईल. .Cockroach Janata Party : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला कोणाचं फंडिंग? राजकीय वाटचाल कशी असणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळचं सांगितलं; "मी तर अमेरिकेत".नुकतेच या पक्षाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी एक मोहीम सुरू केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कथित संस्थात्मक अपयश आणि 'NEET-UG 2026' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपर लीक) कथित घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी ही मागणी केली आहे.