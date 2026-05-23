Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीवर कारवाई; एक्स, इन्स्टानंतर वेबसाईटवरही बंदी

Cockroach Janata Party website : सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर कारवाई होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. इंस्टाग्राम पेज हॅक झाल्याचा, वैयक्तिक अकाउंटवरही अनधिकृत प्रवेश झाल्याचा तसेच एक्स (ट्विटर) अकाउंट भारतात ब्लॉक करण्यात आल्याचा दावा दिपके यांनी केला. तसेच पक्षाच्या खात्यावरही कारवाई झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय व्यंग आणि ऑनलाईन धमक्या या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..दिपके यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “कॉकरोच जनता पार्टीवर कारवाई सुरू आहे. आमचे इंस्टाग्राम पेज हॅक झाले आहे. माझे वैयक्तिक इंस्टाग्राम अकाउंटही हॅक करण्यात आले आहे. एक्स अकाउंट भारतात बंद करण्यात आले असून बॅकअप अकाउंटदेखील हटवण्यात आले आहे.” त्यानंतर त्यांनी आणखी एका पोस्टद्वारे सध्या त्यांच्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश नसल्याचे स्पष्ट करत, पुढील कोणतीही पोस्ट अधिकृत समजू नये, असे आवाहन केले..बोस्टनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या दिपके यांनी यापूर्वीही धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले की, “हा निर्णय माझा आहे, माझ्या कुटुंबाचा नाही. त्यामुळे माझ्या कुटुंबाला काही होऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे.” दिपके दोन वर्षांपूर्वी जनसंपर्क विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यांचे कुटुंब छत्रपती संभाजीनगर येथे राहते. त्यांनी दावा केला की, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सातत्याने धमक्या दिल्या जात आहेत. “एका व्हिडिओमध्ये काही व्यक्ती आमच्या घराबाहेर पोहोचल्याचे सांगत आहेत,” असा आरोपही त्यांनी केला..दरम्यान, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी “व्यवस्थेवर हल्ला करणाऱ्या परजीवी प्रवृत्ती” संदर्भात केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना करण्यात आली होती. १५ मे रोजी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी काही तरुणांची तुलना ‘कॉकरोच’शी केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली होती. त्यानंतर या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता..वाद वाढल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्टीकरण देताना आपण देशातील तरुणांवर टीका केली नसल्याचे स्पष्ट केले. “मी बनावट पदव्या घेऊन प्रतिष्ठित क्षेत्रांत प्रवेश करणाऱ्यांवर टीका केली होती. भारतातील तरुणांबद्दल मला अभिमान आहे,” असे त्यांनी म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.