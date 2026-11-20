Congress Secretary Appointments : काँग्रेसने संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ८१ सचिवांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या या नियुक्त्यांमध्ये महाराष्ट्रातील चार नेत्यांचा समावेश आहे. यू. बी. वेंकटेश, रेहाना रियाज चिश्ती, एफ. एच. जक्कपनवर आणि योगेंद्र योगी यांच्यावर महाराष्ट्रातील सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांची तेलंगणाचे प्रभारी म्हणून, तर मोहन जोशी यांची कर्नाटकच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. रवींद्र दळवी यांच्याकडे पंजाबच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच सूरज सिंह ठाकूर यांचीही पंजाबच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..काँग्रेस अध्यक्ष कार्यालयासाठी प्रणव झा आणि गौरव पांधी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माध्यम, प्रसिद्धी आणि समाजमाध्यम विभागासाठी डॉ. विनीत पुनिया आणि रुचिरा चतुर्वेदी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नितीन कुंभलकर यांची कोष विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे..उत्तर प्रदेशसाठी सहा सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असून, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसाठी प्रत्येकी चार सचिवांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. गुजरातच्या सचिवपदी रामकिशन ओझा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या ४८ प्रश्नांच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? कपिल सिब्बल यांनी केली 'ही' मागणी.दरम्यान, नव्या नियुक्त्या जाहीर करताना काँग्रेसने माजी एआयसीसी सचिव आणि सहसचिवांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. पृथ्वीराज साठे, अंबा प्रसाद, देवेंद्र यादव आणि दिव्या मदेर्णा यांच्यासह २५ नेत्यांच्या योगदानाबद्दल पक्षाने आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.