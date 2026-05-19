Delhi High Court: दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘७ जंतरमंतर रोड’ मालमत्तेवर काँग्रेसचा हक्काचा दावा; उच्च न्यायालयात याचिका, १९४६ पासूनच्या इतिहासाचा हवाला..

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील '७, जंतरमंतर रोड' हा ब्रिटिशकालीन बंगला केवळ एक पत्ता नसून, ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एके काळचे मुख्यालय आहे. तेथे एका जुन्या ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयाचे केंद्र आहे. .या ऐतिहासिक वास्तूच्या मालकी हक्कावरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. काँग्रेसने या मालमत्तेचे विक्रीखत आपल्या नावे करून देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.. दोन मजली वास्तू असलेल्या या बंगल्याने गेल्या काही दशकांत 'जंतरमंतर'वर झालेली अनेक आंदोलने जवळून पाहिली आहेत. न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. पुरुषेंद्रकुमार कौरव यांनी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अंतरिम दिलासा देण्याबाबत आणि याचिकेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. .काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, १९४६ पासून या मालमत्तेचा काही भाग पक्षाच्या ताब्यात असून १९५६ मध्ये त्याचे अधिकृत वाटप झाले होते. १९५९ मध्ये काँग्रेसने या मालमत्तेसाठी सहा लाख दहा हजार रुपये सरकारकडे जमा केले होते. मात्र, विक्री खत रखडले आहे.. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर ही मालमत्ता वादात सापडली होती. मात्र, २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९६९ पूर्वीच्या सर्व मालमत्तांवर मूळ काँग्रेसचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते..