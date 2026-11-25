काँग्रेस आणि भारतीय युवक काँग्रेसशी संबंधित सोशल मीडिया खात्यांवर तसेच राहुल गांधी यांचा उल्लेख असलेल्या पोस्टवर निर्बंध घातले जात असल्याच्या आरोपांदरम्यान, 'मेटा' (Meta) कंपनीची धोरण टीम आणि काँग्रेसच्या शिष्टमंडळामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत मेटाने भारतीय कायद्यांचे पालन केले जात असल्याचे स्पष्ट केले, तर दुसरीकडे राहुल गांधींचा उल्लेख असलेल्या पोस्टवर निर्बंध येत असल्याचे पुरावे काँग्रेस शिष्टमंडळाने सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..मेटा कार्यालयांबाहेरील आंदोलनांनंतर बैठक हैदराबाद, गुरुग्राम आणि मुंबई येथील मेटा कार्यालयांबाहेर झालेल्या निदर्शनांनंतर आणि युवक काँग्रेसने दिलेल्या सात दिवसांच्या अंतिम इशारानंतर ही बैठक झाल्याचे 'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या शुक्रवारी हैदराबादमधील मेटा कार्यालयाबाहेर तेलंगणा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष जक्कीडी शिवा चरण रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते. युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब आणि राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा यांची इन्स्टाग्राम खाती मेटाने निलंबित केल्याचा किंवा त्यावर निर्बंध घातल्याचा आरोप रेड्डी यांनी केला होता..Sharankumar Limbale Black and White Interview : "अस्पृश्यांपेक्षाही अधिक अस्पृश्य आयुष्य जगलो!" शंभराव्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. शरणकुमार लिंबाळेंची 'साम टीव्ही'वर रोखठोक मुलाखत; 'अक्करमाशी'तून मांडला वेदनेचा शिलालेख!.युवक काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या? २१ नोव्हेंबर रोजी युवक काँग्रेसने मेटा प्रशासनाला सात दिवसांची मुदत देत कथित निर्बंधांबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागितले होते; तसेच समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आंदोलन सुरू ठेवण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला होता. युवक काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:मागील सहा महिन्यांत सरकारी आदेशांनुसार किती भारतीय खात्यांवर निर्बंध घातले गेले आणि किती खाती अद्याप बंद आहेत, याची आकडेवारी मेटाने जाहीर करावी.राहुल गांधी यांचा उल्लेख असलेल्या किंवा केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्या पोस्ट स्वयंचलित पद्धतीने रोखल्या जात असल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावे.विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटर्सची खाती व पोस्टवरील कथित निर्बंध तत्काळ हटवावेत..Chhatrapati Shivaji Maharaj Forts Dress Code : शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांवर आता 'ड्रेसकोड'? छोटे कपडे घालण्यास बंदी घालण्याचा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा नागपुरात मोठा ठराव!.बंगळुरूमध्ये फलकबाजीवरून वाद दरम्यान, मेटा भाजपला झुकते माप देत असल्याचा तसेच खोट्या बातम्या व द्वेषपूर्ण मजकूर रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत युवक काँग्रेसने बंगळुरू शहरातील विविध ठिकाणी फलक लावले आहेत. विमानतळ रस्त्यावरील सदाहळ्ळी गेटजवळ लावलेल्या फलकांवर मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वेशात दाखवून “मेटा, भाजप का बेटा” असा मजकूर झळकवण्यात आल्याने या वादाला राजकीय वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.