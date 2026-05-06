Congress Muslim Candidates Success : काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांत मुस्लिम सर्वाधिक; आसाम ते केरळपर्यंत 'मुस्लिम' उमेदवारांचाच स्ट्राइक रेट जबरदस्त!

नवी दिल्ली : आसाम, केरळम, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू येथे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत विजयी झालेल्या काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये बहुसंख्य उमेदवार हे मुस्लिम असल्याचे (congress muslim candidates election results analysis) या निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्या सूत्रांनी म्हटले आहे..आसाममध्ये काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या 'रायजोर दल'ने दोन जागा जिंकल्या असून त्यापैकी एक मुस्लिम उमेदवार असून दुसरे अखिल गोगोई हे आहेत. त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असून, याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..राज्यनिहाय आकडेवारीकेरळमकेरळममध्ये १४० सदस्यीय विधानसभेत ३५ मुस्लिम आमदार निवडून आले. यापैकी ३० आमदार हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे (यूडीएफ) आहेत.आसामकाँग्रेसने येथे २० मुस्लिम उमेदवार दिले होते, त्यापैकी १८ उमेदवार निवडून आले, तर ७९ मुस्लिमेतर उमेदवारांपैकी एकच उमेदवार विजयी झाला आहे..पश्चिम बंगालपश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या असून त्या दोन्ही मुस्लिम उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसने ४७ मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती.तामिळनाडूतामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने दोन मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती, त्यापैकी एक विजयी झाला आहे.