Karnataka Politics : सिद्धरामय्यांची 'ती' एक चूक नडली! डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीत शांतपणे कसा उलटवला डाव? वाचा कर्नाटकच्या नेतृत्वबदलाची Inside Story

Karnataka Congress internal politics : कर्नाटकात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला आता निर्णायक वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेस हायकमांडने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Chief Minister Siddaramaiah) यांना पद सोडण्याचे संकेत दिल्याची चर्चा असून, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..काँग्रेस नेतृत्वासाठी हा निर्णय केवळ नेतृत्वबदलाचा नसून, पक्षातील वाढत्या गटबाजीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. राजस्थानप्रमाणे अंतर्गत संघर्ष तीव्र होण्यापूर्वी परिस्थिती हाताळणे गरजेचे असल्याचे हायकमांडला वाटत असल्याची चर्चा आहे..२०२३ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद आळीपाळीने वाटून घेण्याबाबत अनौपचारिक करार झाला होता, असा दावा शिवकुमार गट सातत्याने करत होता. मात्र, सिद्धरामय्या यांनी असा कोणताही करार कधीही सार्वजनिकरित्या मान्य केला नाही. उलट, त्यांनी पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा निर्धार वारंवार व्यक्त केला..याच आत्मविश्वासाचा त्यांना राजकीय फटका बसल्याचे मानले जात आहे. आमदारांवरील पकड आणि मागासवर्गीय समाजातील प्रभाव यामुळे आपण अपरिहार्य आहोत, असा सिद्धरामय्या यांचा विश्वास होता. पण दुसरीकडे, डी. के. शिवकुमार यांनी गेल्या वर्षभरात दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वाशी सातत्याने संपर्क वाढवत आपली भूमिका मजबूत केली..Karnataka Crisis : कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप! DK शिवकुमार होणार नवे मुख्यमंत्री? लिंगायत, दलित, OBC सह अल्पसंख्याक नेत्यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ.सरकारचा अर्धा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत हा संघर्ष बंगळुरूपासून थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला. सिद्धरामय्या समर्थकांकडून वारंवार असा दावा केला जात होता की, विद्यमान मुख्यमंत्री बदलणे काँग्रेसला परवडणारे नाही. त्यांच्या जवळचे मानले जाणारे काही वरिष्ठ मंत्री दिल्लीतील बैठकींमध्ये सक्रिय होते..यामध्ये ज्येष्ठ मंत्री एम. बी. पाटील, जी. परमेश्वर (G Parameshwara), सतीश जारकीहोळी, एच. सी. महादेवप्पा आणि के. जे. जॉर्ज हे हायकमांडसोबतच्या 'ब्रेकफास्ट मीटिंग'मध्ये सहभागी झाले होते. मात्र, अंतर्गत सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या यांनी निष्ठावंतांकडून मिळणाऱ्या आश्वासनांवरच अधिक भर दिला आणि नेतृत्वबदलाच्या चर्चेला गांभीर्याने घेतले नाही..राहुल गांधींसोबतचे आपले संबंध आपल्याला सुरक्षित ठेवतील, असा विश्वासही सिद्धरामय्या यांना होता. परंतु, दिल्लीतील नेतृत्व मागील काही महिन्यांपासून पर्यायांचा शांतपणे विचार करत होते. या काळात सिद्धरामय्या राज्यातील प्रशासन आणि राजकीय गणितं सोडवण्यात व्यस्त राहिले, तर शिवकुमार यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी सातत्याने संवाद कायम ठेवला..दरम्यान, दोन्ही गटांतील नेत्यांकडून होत असलेल्या वक्तव्यांमुळे पक्षाची प्रतिमा खराब होत असल्याची चिंता काँग्रेस नेतृत्वाला होती. कर्नाटक हे काँग्रेस सत्तेत असलेल्या मोजक्या राज्यांपैकी एक असल्याने, येथील अस्थिरता पक्षासाठी धोकादायक ठरू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती..कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले डी. के. शिवकुमार यांनी सार्वजनिकरित्या संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली. त्यांनी स्वतःला पक्षनिष्ठ नेता म्हणून सादर केले आणि पक्ष एकतेसाठी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवल्याचा संदेश दिला. दुसरीकडे, त्यांच्या समर्थकांकडून नेतृत्वबदलाची मागणी सातत्याने पुढे आणली जात होती..सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवकुमार यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याशी नियमित संपर्क ठेवत २०२३ मधील कथित आश्वासनाची आठवण करून दिली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या गटाने सार्वजनिक शिस्त कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काही समर्थकांनी आक्रमक विधाने केल्यानंतर त्यांना समज देण्यात आली आणि काहींना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली..मंगळवारी (ता. २६) दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे झालेल्या बैठकींमध्ये सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी स्वतंत्रपणे खर्गे, राहुल गांधी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली. अधिकृतरित्या या बैठका राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांबाबत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पक्षांतर्गत सूत्रांच्या मते, मुख्य चर्चेचा विषय नेतृत्वबदल हाच होता..सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या यांच्यासाठी सन्मानजनक मार्ग काढण्यावरही चर्चा झाली. त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका किंवा राज्यसभेची जबाबदारी देण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जाते..काँग्रेस नेतृत्वासाठी हा संघर्ष आता व्यक्तीपेक्षा पक्षाची स्थिरता टिकवण्याचा प्रश्न बनला होता. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षामुळे पक्षाला मोठा फटका बसला होता. कर्नाटकात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी हायकमांडने नेतृत्वबदलाचा निर्णय गांभीर्याने घेतल्याचे मानले जात आहे..अखेरीस, डी. के. शिवकुमार यांचा संयम, संघटनात्मक ताकद आणि दिल्लीशी सातत्याने ठेवलेला संपर्क त्यांच्या बाजूने गेला असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, या बदलामुळे कर्नाटक काँग्रेसमध्ये स्थिरता येईल की नव्या सत्तासंघर्षाला सुरुवात होईल, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे. 