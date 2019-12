देश वाचविण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, आता आर-पारची लढाई : सोनिया गांधी

नवी दिल्ली : देशाला वाचविण्यासाठी आपल्याला कठोर मेहनत घेणे गरजेचे आहे. आता आर-पार लढाईची वेळ आली आहे. आज अशी परिस्थिती आहे, की सर्वसामान्य आपला पैसा न घरी ठेवू शकत न बँकेत, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

Sonia Gandhi, Congress Interim President at the party's 'Bharat Bachao' rally, in Delhi: Modi-Shah are not bothered at all that #CitizenshipAmendmentAct will shred the soul of India, just like it is happening in Assam and other states of the northeast. pic.twitter.com/PTzay0Gur0

— ANI (@ANI) December 14, 2019