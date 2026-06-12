Supreme Court Verdict : काँग्रेसला धक्का! मीनाक्षी नटराजन यांना 'सर्वोच्च' दणका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरोधातील याचिका केली नामंजूर

Meenakshi Natarajan News : मध्य प्रदेशातून काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार असलेल्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. "या याचिकेवर विचार करण्यास आम्ही इच्छुक नाही. त्यामुळे ती नामंजूर करण्यात येत आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..नटराजन यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने (रिटर्निंग ऑफिसर) त्यांचा राज्यसभा उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळल्याचा दावा केला होता. त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित फौजदारी प्रकरणाची माहिती न दिल्याच्या कारणावरून हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.नटराजन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना, संबंधित प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चित (चार्ज फ्रेम) झाले नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा युक्तिवाद केला..यावेळी न्यायालयाने सिंघवी यांना, "नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय रद्द करून उमेदवारी वैध ठरविल्याचा एखादा निर्णय दाखवा," असा सवाल केला. त्यावर, "जेव्हा योग्य तथ्ये न्यायालयासमोर येतात, तेव्हा न्यायालय कायद्याची अंमलबजावणी करते," असे सिंघवी यांनी सांगितले..दरम्यान, भाजप उमेदवाराच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिकेला विरोध करताना, उमेदवारी अर्ज फेटाळणे हा मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय नसल्याने संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेली याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. संविधानातील कलम ३२९ नुसार निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान न्यायालयीन हस्तक्षेपाला बंदी असून, उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळला गेला असला तरी त्याविरोधातील उपाय निवडणूक न्यायाधिकरणाकडे निवडणूक याचिकेद्वारेच उपलब्ध आहे..उच्चशिक्षितांना मोठा धक्का! कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव पदांवर दावा करता येणार नाही; Supreme Court चा महत्त्वाचा निर्णय.सुनावणीदरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने रोहतगी यांचा युक्तिवाद काही काळ थांबला. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला संबोधित केले. मात्र, यावर सिंघवी यांनी आक्षेप घेत, "सरकार उमेदवाराला मदत करू इच्छित आहे," अशी टिप्पणी केली. तसेच निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादावरही त्यांनी हरकत घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.