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Supreme Court Verdict : काँग्रेसला धक्का! मीनाक्षी नटराजन यांना 'सर्वोच्च' दणका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरोधातील याचिका केली नामंजूर

Supreme Court on Rajya Sabha Nomination : काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरोधात दाखल केलेली त्यांची याचिका न्यायालयाने नामंजूर केली आहे.
Supreme Court on Rajya Sabha Nomination meenakshi natarajan

Supreme Court on Rajya Sabha Nomination meenakshi natarajan

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Meenakshi Natarajan News : मध्य प्रदेशातून काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार असलेल्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. "या याचिकेवर विचार करण्यास आम्ही इच्छुक नाही. त्यामुळे ती नामंजूर करण्यात येत आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

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