Corona updates: देशात चाचण्यांची संख्या झाली कमी; एकूण रुग्ण 64 लाखांच्या जवळ

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत असून तो आटोक्यात येत नसल्याचे दिसत आहे. गेल्या 2-3 आठवड्यापासून देशात 80 ते 90 हजारांच्या दरम्यान रुग्ण वाढत आहेत. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाने 1 हजार 95 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 81 हजार 484 नवीन रुग्णांचं निदान झालं आहे. आतापर्यंत देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 63 लाख 94 हजार 69 झाला आहे. तर कोरोनाने मृत झालेल्यांचा आकडा 99 हजार 773 झाला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ( Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

दिलासादायक बाब म्हणजे देशात आतापर्यंत कोरोनाचे 53 लाख 52 हजार 78 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर सध्या 9 लाख 42 हजार 217 रुग्ण उपचार घेत आहे. आता देशभरात ऑक्टोबर महिन्यात अनलॉक 5 सुरु केल्याने कोरोना रुग्ण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

India's #COVID19 tally reaches 63,94,069 with a spike of 81,484 new cases & 1,095 deaths reported in last 24 hours.

देशात दररोज चाचण्यांची संख्याही कमी होत असल्याचे दिसत आहे. बुधवारी देशात 14 लाखांपेक्षा जास्त कोरोना चाचण्या झाल्या होत्या तर गुरुवारी 10 लाख 97 हजार 947 चाचण्या झाल्या आहेत. दोन दिवसांची तुलना केली तर कोरोना चाचण्यांत जवळपास 4 लाखांची घट दिसून आली आहे. मागील 24 तासांतील कोरोना चाचण्या धरून देशात आतापर्यंत 7 कोटी 67 लाख 17 हजार 728 चाचण्या झाल्या आहेत.

A total of 7,67,17,728 samples tested for #COVID19, up to 1st October. Of these, 10,97,947 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/KakCua5yNM

