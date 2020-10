Corona Update : सध्या भारतात 6,95,509 रुग्ण ऍक्टीव्ह; काल गुरुवारी 690 लोकांचा मृत्यू 

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण मानवजातीलाच वेठीला धरले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून जगभरात थैमान घालणाऱ्या या विषाणूमुळे आजवर लाखो लोकांचा जीव गेला आहे. भारतात कोरोनाचे आकडे सध्या कमी होत चालले असले तरीही कोरोना विषाणूचा धोका अद्याप कमी झाला नाहीये. जगभरात अनेक देशांत कोरोनाची दुसरी लाट आली असल्याचं म्हटलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात कमी झालेल्या आकड्यांनंतरही कोरोनाबाबतचे सर्व नियम कसोशिने पाळणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या ही 77.61 लाखांच्या पार गेली आहे. मात्र, सध्या ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या 7 लाखाहून कमी झाली आहे. देशांत आतापर्यंत कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 1,17,306 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. भारतात आतापर्यंत एकूण 77,61,312 कोरोना रुग्ण सापडले आहेत. सध्या भारतात 6,95,509 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. तर आतापर्यंत 69,48,497 लोक या संक्रमणातून सहिसलामत बरे झाले आहेत.

