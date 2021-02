Corona Update: लसीकरण वेगाने तरीही कोरोना हटेना; बरे होणाऱ्यांपेक्षा सक्रीय रुग्ण जास्त

नवी दिल्ली- देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढत असल्याचं दिसून आलं आहे. देशात गेल्या 24 तासांत 16 हजार 577 लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1 कोटी 10 लाख 63 हजार 491 झाली आहे. गेल्या 24 तासांत 12 हजार 179 कोरोना रुग्णांनी विषाणूवर मात केली असून त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गुरुवारी 120 लोकांचा कोरोना विषाणूने बळी घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

आतापर्यंत देशातील 1 कोटी 7 लाख 50 हजार 680 लोकांनी कोरोना विषाणूवर यशस्वीपणे मात केली आहे. देशातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 2 लाखांच्या खाली आहे. देशात सध्या 1,55,986 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून बरे होणाऱ्यांपेक्षा सक्रीय रुग्णांची संख्या जास्त आहे. कोरोना विषाणूने आतापर्यंत 1 लाख 56 लाख 825 लोकांचा बळी घेतला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

India reports 16,577 new #COVID19 cases, 12,179 discharges and 120 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,10,63,491

Total discharges: 1,07,50,680

Death toll: 1,56,825

Active cases: 1,55,986

Total Vaccination: 1,34,72,643 pic.twitter.com/9gPKfgmlgz

— ANI (@ANI) February 26, 2021