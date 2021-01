Corona Update : देशात बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या कोटींच्या पार; गेल्या 24 तासांत 222 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या 24 तासांत भारतात 20,346 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या रुग्णांची संख्या ही 1,03,95,278 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 19,587 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,00,16,859 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 222 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,50,336 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,28,083 ऍक्टीव्ह रुग्ण आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

A total of 379 new #COVID19 cases, 305 discharges and 3 deaths were reported in Telangana yesterday, says State Health Department

Total positive cases: 2,88,789

Total recoveries: 2,82,177

Active cases: 5,053

Death toll: 1,559 pic.twitter.com/Rts0aWmG7a

— ANI (@ANI) January 7, 2021