Corona Updates: मागील 24 तासांत 48 हजार कोरोनामुक्त; रिकव्हरी रेट 92 टक्क्यांपेक्षा जास्त

नवी दिल्ली: सध्या देशातील कोरोनाची परिस्थिती सुधारताना दिसत आहे. याघडीला देशात कोरोनाचे जवळपास पाच लाख कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. सक्रिय रुग्णांचा आकडाही 6 टक्क्यांच्या खाली गेला आहे. तसेच 92 टक्क्यांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

24 तासांत 48 हजार कोरोनामुक्त-

दिलासादायक बाब म्हणजे मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 48 हजार रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तसेच कोरोना रिकव्हरी रेटही 90 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. सध्याचा देशातील कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 92.6 टक्क्यांवर गेला आहे. जवळपास 79 लाख जण कोरोनामुक्त झाले आहेत.

Demonstrating a landmark achievement, India's Active Cases have fallen below 6% of the Total Cases.

The Recovered Cases have leaped past 92% of the cumulative cases. pic.twitter.com/loSdQJ7obD

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 10, 2020