18 वर्षांवरील सर्वांना द्या लस; इंडियन मेडिकल असोसिएशनने PM मोदींना लिहलं पत्र

नवी दिल्ली : देशात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या हे चिंतेचं कारण बनलं आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये आधीपेक्षा तीव्र गतीने प्रादुर्भाव वाढत आहे. देशात परवा एक लाखाहून अधिक रुग्ण आढळले होते तर काल 96,982 नवे रुग्ण आढळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता लसीकरणाची मोहिम अधिक तीव्र करण्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आता याबाबतची एक विनंती पंतप्रधान मोदींना केली आहे. मेडिकल असोशिएशनने मोदींना पत्र लिहून म्हटलंय की, देशातील 18 वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांना लस घेण्याची मुभा देण्यात यावी. कोरोना लसीकरणाची मोहीमेमध्ये 18 वर्षे वयावरील नागरिकांना लस घेण्याची परवानगी तातडीने देण्यात यावी अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. याआधी काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील लसीकरणातील कडक निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. लसीकरण केंद्र सुरु करण्यामध्ये अनेक अटी आणि शर्थी असून त्या आता दूर करण्यात याव्यात आणि लसीकरणाच्या प्रक्रियेस आणखी गती देण्यात यावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील काल पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून 25 वर्षे वयावरील सर्वांना लस घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

Indian Medical Association writes to Prime Minister Narendra Modi suggests "gearing up of COVID19 vaccination drive with immediate effect and permit those above 18 years to receive vaccine". pic.twitter.com/1mMpfC5e4y

— ANI (@ANI) April 6, 2021