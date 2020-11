रशियाची कोरोनावरील 'स्फुटनिक' लस भारतात पोहोचली, व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली- रशियाची कोविड-19 लस तिसऱ्या टप्प्यात मानवी चाचणीसाठी भारतात पोहोचली आहे. स्फुटनिक- व्ही कोरोना विषाणू विरोधातील जगातील पहिली लस मानली जाते. डॉ. रेड्डीज लॅबची मंजुरी मिळाल्यानंतर शुक्रवारी भारतात लस आली आहे.

टि्वटरवर एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर लस भारतात आल्याचे समजले. व्हिडिओत कंटेनरला स्फुटनिक-व्ही लशीचे प्रतीक चिन्ह लावल्याचे दिसते. कंटेनरचा दरवाजा उघडून एका छोट्या ट्रकने स्थानिक कर्मचारी लस उतरवत आहेत.

