कफ सिरपमध्ये ब्रेक ऑइलचं विषारी केमिकल, किडनी निकामी होऊन १४ मुलांचा मृत्यू; औषधावर घातली बंदी

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा इथं किडनी निकामी झाल्यानं आतापर्यंत १४ मुलांचा मृत्यू झालाय. तर राजस्थानमध्येही चार चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. या प्रकरणी एका डॉक्टरला अटक करण्यात आलीय. लहान मुलांचा मृत्यू कफ सिरप प्यायल्यानं झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या सिरपमध्ये धोकादायक असे केमिकल मिसळले होते असंही सांगण्यात येतंय. ज्या कफ सिरपचं नाव घेतलं जातंय ते कोल्ड्रिफ असं आहे. मध्य प्रदेश, तामिळनाडु आणि केरळ सरकारने या कफ सिरपच्या विक्रीवर बंदी घातलीय. हे कफ सिरप श्रीसन फार्मास्युटिकल्सकडून तयार करण्यात येतं..पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, छिंदवाडात प्रशासनाने कोल्ड्रिफशिवाय खोकल्याचं आणखी एक औषध नेक्सट्रो डीएसच्या विक्रीवरही बंदी घातली होती. कोल्ड्रिफचा रिपोर्ट शनिवारी मिळाला तर अद्याप नेक्सट्रो डीएसचा रिपोर्ट आलेला नाही. मध्य प्रदेश सरकारच्या विनंतीनंतर तामिळनाडु ड्रग्ज कंट्रोल डिपार्टमेंटकडून कोल्ड्रिफच्या नमुन्यांची तपासणी केली गेली. कोल्ड्रिफच्या औषधांमध्ये ४८.६ टक्के डायथिलीन ग्लायकॉल आढळून आलं. हे अत्यंत विषारी असं केमिकल आहे. डीईजीचा वापर अँटी फ्रीज आणि ब्रेक ऑइल म्हणून केला जातो. याच्या सेवनामुळे किडनी फेल होऊ शकते आणि जीवही जाऊ शकतो..Nagpur : नागपुरात मेंदूज्वर सदृश्य आजाराचा धोका, आतापर्यंत १० बालकांचा मृत्यू.श्रीसन फार्मास्युटीकल्स कंपनीने तयार केलेल्या कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या एका नमुन्यात भेसळ असल्याचं आढळून आलं. यात ४८.६ टक्के डाइथिलीन ग्लायकॉल सापडलं. हे अत्यंत विषारी असून आरोग्यासाठी घातक आहे. मध्य प्रदेशात कोल्ड्रिफच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आलीय. तसंच औषध जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. श्रीसन फार्मास्युटिकल्सकडून तयार केल्या जाणाऱ्या इतर उत्पादनांवरही चौकशी होईपर्यंत बंदी घातली आहे..छिंदवाडा इथं १४ मुलांचा मृत्यू झाल्यानं या औषधावर बंदी घालण्यात आलीय. स्थानिक अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार १४ मुलांचा मृत्यू झालाय. तर सहा मुलांवर उपचार सुरू आहेत. यातील पाच जण नागपुरात तर एक छिंदवाडा इथं आहे. नागपूरमधील तीन मुलांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आलीय. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये मदत जाहीर करण्यात आलीय..