Vice President Oath 2025 : देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती बनले सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ

सीपी राधाकृष्णन यांनी १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते शपथ घेतली.उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राधाकृष्णन यांनी विरोधी उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव करून ४५२ मते मिळवली.राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्याने महाराष्ट्राचे राज्यपालपद तात्पुरते गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे सोपवले गेले..Vice President Oath: सीपी राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली. सीपी राधाकृष्णन हे देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती बनले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ दिली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक दिग्गज नेते तसेच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. . मंगळवारी झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सीपी राधाकृष्णन यांनी संयुक्त विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव करून विजय मिळवला. २१ जुलै रोजी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अचानक राजीनाम्यानंतर ही निवडणूक झाली. .राधाकृष्णन देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती मंगळवारी एनडीएचे उमेदवार राधाकृष्णन भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. निवडणुकीनंतर, राज्यसभेचे सरचिटणीस आणि निवडणूक अधिकारी पीसी मोदी यांनी निकाल जाहीर केले आणि सांगितले की ७८१ खासदारांपैकी ७६७ जणांनी मतदान केले, म्हणजेच ९८.२ टक्के मतदान झाले. .सीपी राधाकृष्णन यांना किती मते मिळाली?एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांना ४५२ मते मिळाली. तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. ९ सप्टेंबर रोजी मतदान झाल्यानंतर निकाल जाहीर झाले..उपराष्ट्रपतीपदाच्या निकालांची घोषणा झाल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी सीपी राधाकृष्णन यांचे अभिनंदन केले. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती भारताच्या संवैधानिक मूल्यांना अधिक बळकटी देतील आणि संसदीय संवादात सकारात्मक योगदान देतील असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला..महाराष्ट्राचे होते राज्यपालसीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. आता ते देशाचे उपराष्ट्रपती झाल्यापासून. अशा महाराष्ट्रातील राज्यपालपद रिक्त झाले. नवीन राज्यपालांची नियुक्ती होईपर्यंत, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे त्यांच्या स्वतःच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची कामे सोपवण्यात आली आहेत. राष्ट्रपतींनी या संदर्भात अधिकृत निवेदन देखील जारी केले आहे..FAQsसीपी राधाकृष्णन कोण आहेत? सीपी राधाकृष्णन हे वरिष्ठ राजकारणी असून ते महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल आणि सध्या भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती आहेत.उपराष्ट्रपती निवडणुकीत कोणाचा पराभव झाला? विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव झाला.सीपी राधाकृष्णन यांना किती मते मिळाली? त्यांना एकूण ४५२ मते मिळाली.महाराष्ट्राचे राज्यपालपद कोणाकडे सोपवले गेले? गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.ही निवडणूक का झाली? माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक घेण्यात आली..