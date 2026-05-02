RBI New Rules 2026 : क्रेडिट कार्ड, यूपीआय ते एटीएम; १ मेपासून काय बदललं? थेट खिशावर परिणाम

Banking rule changes May 1 India : महिन्याच्या सुरूवातीला केंद्र सरकारकडून काही बदल करण्यात आले आहेत. १ मेपासून नव्या महिन्याची सुरुवात होताच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. डिजिटल व्यवहार, एटीएम शुल्क, क्रेडिट कार्ड, गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी अशा विविध क्षेत्रांतील या बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. लग्नसराईच्या हंगामात या दरवाढीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषत: महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. नागरिकांसाठी ५ मोठे बदल लागू होत आहेत..यूपीआय व्यवहारसध्या युपीआय पेमेंटचा जमाना असल्याने भारतात डिजिटल पेमेंटनेच मोठा व्यवहार होत आहे. याचा थेट परिणाम सायबर गुन्हे वाढीत होत आहे. याची खबरदारी म्हणून मोठ्या व्यवहारात बदल करण्यात आले आहेत. १ मे पासून यूपीआयद्वारे मोठ्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त फिचरचा उपयोग करावा लागेल. यामध्ये ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. पेमेंट करताना तुम्हाला सिक्युरिटी फिचर्सचा वापर करावा लागणार आहे. तुम्हाला युपीआय पेमेंट करताना काही नियम व अटींना सामोरे जावे लागणार आहे..ऑनलाइन गेमिंगऑनलाइन गेमिंगसाठी १ मे पासून नवीन नियमावली सुरू झाली आहे. सरकारने या क्षेत्रावर नियंत्रणासाठी 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ऑनलाईन गेमिंगचे तीन भागात विभाजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम आणि ई-स्पोर्ट्स अशा कॅटेगरीचा समावेश असेल. ज्या गेममध्ये पैशांचा व्यवहार समाविष्ट असेल, तिथे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. या व्यवहारांवर सरकारी एजन्सींची नजर असणार आहे..एसबीआय क्रेडिट कार्डभारतीय स्टेट बँकेने क्रेडिट कार्डच्या लेट पेमेंट चार्जेसमध्ये बदल केला आहे. १ मे पासून ५०० ते १००० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर ४०० रुपये लेट पेमेंट चार्ज लावला जाण्याची शक्यता आहे. तर ५०० ते १०,००० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर ५०० रुपये होणार आहे. मात्र, इतर सर्व शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. बीपीसीएल एसबीआय क्रेडिट कार्डवर वार्षिक शुल्कातून सवलत मिळवण्यासाठी आता १ लाख रुपये खर्च करावे लागतील, जे आतापर्यंत ५० हजार रुपये होते..एटीएम व्यवहाररिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनंतर बँकांनी आपल्या एटीएमचे चार्जेसही वाढवले आहेत. १ मे पासून बहुतेक बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढल्यावर अधिक शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागेल. आता शहरी आणि ग्रामीण भागात महिन्याच्या मोफत मर्यादेनंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी २१ रुपयांऐवजी २३ रुपये शुल्क भरावे लागेल. बँकिंग नियमांनुसार, स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून ५ वेळा आणि दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ३ वेळा पैसे काढण्यावर कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. त्याची अधिक झळ सर्वसामान्यांना बसणार आहे..गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी१ मे पासून एलपीजी बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबतही बदल झाले आहेत. सरकारने सिलिंडरचा गैरवापर आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी आता अधिक कठोर पावले उचलली असून 'ओटीपी आधारित डिलिव्हरी सिस्टिम' सुरू केली आहे. ओटीपीशिवाय सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाणार नाही. तसेच प्रत्येक सिलिंडरच्या देखरेखीसाठी ट्रॅकिंग सिस्टिमही तयार करण्यात येत आहे. यापूर्वी प्रत्येक ग्राहकाला आधार कार्डद्वारे आपले ई-केवायसी करणेही आवश्यक असणार आहे..विमान इंधन दरमहिन्याच्या सुरुवातीला विमान प्रवासाच्या इंधनाच्या किमतीत बदल होतात. एप्रिलमध्ये हे ८.५ टक्क्यांनी वाढले होते, परंतु विमान कंपन्यांच्या विनंतीवरून यावेळी सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. हवाई इंधनाचे दर न वाढल्याने प्रवाशांनाही दिलासा मिळणार आहे. एअरलाईन्सच्या एकूण खर्चाचा सुमारे ४० टक्के भाग इंधनावर खर्च होतो. अमेरिका-इराण युद्धामुळे विमान प्रवास कठीण झाला असताना विमान कंपन्या पर्यायाने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी हा दरवाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय समाधानकारक मानला जात आहे.