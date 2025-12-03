देश

Crime: आधी थप्पड मारली, गळा आवळला, नंतर जमिनीवर आपटलं अन्...; मदतनीसचं ४ वर्षीय मुलीसोबत क्रूर कृत्य

Crime News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका चार वर्षाच्या मुलीवर महिला मदतनीसने हल्ला केला आहे. तिला अमानुष मारहाण करण्यात आली आहे. यानंतर आता संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
Woman Helper Beating Girl

Vrushal Karmarkar
हैदराबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यामुळे शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही घटना जीदीमेटला येथील शापूर नगर येथील एका खाजगी शाळेत घडली. जिथे एका चार वर्षांच्या नर्सरी विद्यार्थ्याला एका महिला मदतनीसाने बेदम मारहाण केली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

