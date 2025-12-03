Crime: आधी थप्पड मारली, गळा आवळला, नंतर जमिनीवर आपटलं अन्...; मदतनीसचं ४ वर्षीय मुलीसोबत क्रूर कृत्य

हैदराबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यामुळे शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही घटना जीदीमेटला येथील शापूर नगर येथील एका खाजगी शाळेत घडली. जिथे एका चार वर्षांच्या नर्सरी विद्यार्थ्याला एका महिला मदतनीसाने बेदम मारहाण केली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी घडली. मुलीची आई त्याच शाळेत बस कंडक्टर म्हणून काम करते. शाळा सुटली आणि ती मुलांना सोडून गेली तेव्हा तिची चार वर्षांची मुलगी शाळेच्या कॅम्पसमध्येच राहिली. मदतनीस लक्ष्मी मुलीला वॉशरूममध्ये घेऊन गेली. जिथे तिने तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये आरोपी महिला मुलीला वारंवार मारहाण करत आहे. तिला जमिनीवर आपटत आहे..ऐकाव ते नवलच! भाजपाने सोनिया गांधींना दिली उमेदवारी...काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात लढणार निवडणूक.तिचे डोके जमिनीवर आपटत आहे. तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न देखील करत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या व्हिडिओमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात एक धक्कादायक कारण समोर आले आहे. आरोपी लक्ष्मी आणि मुलीच्या आईमध्ये बऱ्याच काळापासून कामावरून तणाव होता असे वृत्त आहे. मुलीची आई लहान होती. असे म्हटले जाते की लक्ष्मीला नोकरी जाण्याची भीती वाटत होती. या भांडणामुळे तिने तरुणीवर हल्ला केला..शाळेतील क्रूरता एका शेजाऱ्याने कॅमेऱ्यात कैद केली. त्या व्हिडिओच्या आधारे, मुलीच्या पालकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि तिला ताबडतोब ताब्यात घेतले. पोलीस निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, इतर मुलांशी संबंधित अशा कोणत्याही घटनेची अद्याप नोंद झालेली नाही. हा हल्ला वैयक्तिक द्वेषातून झाला असे दिसते. सध्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.