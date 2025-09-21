देश

Crime: मनधरणीसाठी १७५ किमीचा प्रवास केला, पण वादाला तोंड फुटलं, पतीचं पत्नीसोबत रस्त्यातच धक्कादायक कृत्य, प्रकरण काय?

Husband Attacked Wife: पत्नीची मनधरणी करण्यासाठी आलेल्या एका पुरूषाने रस्त्यावर तिच्यावर हल्ला केला. १७५ किमी अंतरावर असलेल्या कटकहून आलेल्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
ओडिशातील बालासोरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीला समजावण्यासाठी १७५ किलोमीटरचा प्रवास केला. परंतु त्यानंतर वादाच्या वेळी त्याने रागाच्या भरात तिचा गळा चिरला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.

