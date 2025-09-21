Crime: मनधरणीसाठी १७५ किमीचा प्रवास केला, पण वादाला तोंड फुटलं, पतीचं पत्नीसोबत रस्त्यातच धक्कादायक कृत्य, प्रकरण काय?

ओडिशातील बालासोरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीला समजावण्यासाठी १७५ किलोमीटरचा प्रवास केला. परंतु त्यानंतर वादाच्या वेळी त्याने रागाच्या भरात तिचा गळा चिरला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी शेख अमजद आणि त्याची पत्नी यांच्यात सतत वाद सुरू होते. अमजद गुरुवारी कटकहून बालासोरला तिला शांत करण्यासाठी भेटण्यासाठी आला होता. पोहोचल्यानंतर दोघे रस्त्याच्या कडेला बोलत असताना अमजदने चाकू बाहेर काढला आणि त्याच्या पत्नीचा गळा कापला. या घटनेचा व्हिडिओ एका वाटसरूच्या फोनवर कैद झाला. जो नंतर व्हायरल झाला..Accident: गाडी चालवताना प्रेयसीसोबत फोनवर बोलत होता, तेवढ्यातच नियंत्रण सुटल्याने ६ चिरडले अन्...; घटनेनं खळबळ.व्हायरल व्हिडिओमध्ये अमजद महिलेशी बोलताना दिसतो. कधी तिला मारहाण करतो. कधी तिचा चेहरा धरतो आणि नंतर तिला रस्त्याच्या कडेला ओढतो. त्यानंतर व्हिडिओमध्ये तो तिचा गळा चिरण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. या घटनेदरम्यान जवळचे लोक ओरडतात आणि त्याला सोडून देण्याची विनंती करतात..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीला नंतर लोकांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर जखमी महिलेला बालासोर रुग्णालयात नेण्यात आले. अहवालानुसार तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. परंतु तिच्या दुखापतींची तीव्रता पाहता तिला वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, व्हिडिओवरून परिस्थिती स्पष्ट होईल. ते अद्याप घटनेची चौकशी करत आहेत आणि पीडितेच्या जबाबाची वाट पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.