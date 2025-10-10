Crime: भयंकर! दोन दिवसांत ३ जणांना संपवलं, रस्त्यापासून घरापर्यंत सर्वत्र रक्ताचे डाग, तिन्ही घटनेमागचं कारण एकच

अहमदाबादमध्ये दोन दिवसांत झालेल्या तीन भयानक हत्यांनी संपूर्ण शहर हादरून टाकले आहे. बुधवारी रात्री आणि गुरुवारी सकाळी झालेल्या तीन वेगवेगळ्या हत्यांनी शहराला हादरवून टाकले आहे. एक घटना रुग्णालयाच्या आवारात घडली. दुसरी वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान आणि तिसरी घटना एका कामगाराच्या घरी घडली. प्रत्येक घटनेत एकसारखीच कहाणी आहे. जुने वैमनस्य, भांडण आणि नंतर एक क्रूर हत्या हे यामागचे कारण आहे. या घटनांनी संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे..पहिली घटनाबुधवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास असारवा परिसरात २६ वर्षीय सुरेश भिलची हत्या करण्यात आली. सुरेश सिव्हिल हॉस्पिटलच्या गेट क्रमांक ३ जवळ कामावरून घरी परतत असताना भावेश भिल, करण भिल आणि मेहुल भिल या तीन जणांनी त्याच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. सुरेश जीव वाचवण्यासाठी हॉस्पिटलच्या पार्किंगच्या दिशेने पळाला. परंतु हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग केला. त्याच्यावर अनेक वार केले. .Crime: तरुणी वेदनेने विव्हळत राहिली, तरी तो तिच्या चेहऱ्यावर वार करत राहिला, तरुणाच्या कृत्यामागंच कारण काय?.यानंतर त्याला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे तो पहाटे १:३० च्या सुमारास जखमी झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेश आणि आरोपींमध्ये पूर्वी वाद होते. सुरेशवर यापूर्वी सार्वजनिक अभियोजन प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PASA) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर आरोपी दारू आणि जुगाराच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते..दुसरी घटनादुसरी हत्या रानीप परिसरात झाली. जिथे ३० वर्षीय नरेश ठाकोर मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा करत होता. रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास, प्रेम ठाकोर, ऋतिक ठाकोर, ऋतिक सागरा आणि सुमित रजक या चार जणांनी पैशाच्या वादातून नरेशवर हल्ला केला. एफआयआरनुसार, नरेश पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. परंतु आरोपींनी त्याच्या छातीत वार केला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. रानीप पोलिसांनी सांगितले की, चारही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ही हत्या जुन्या वैमनस्यातून झाली असल्याचे मानले जात आहे..तिसरी घटना तसेच तिसरी हत्येची घटना गोमतीपूर परिसरात घडली. गुरुवारी सकाळी २७ वर्षीय कामगार राहुल पटणीची त्याच्याच घरात चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. राहुलचे वडील गोपाळ म्हणाले की, ते सिंगारवा येथील त्यांच्या बहिणीच्या घरी गेले होते. तेव्हा सकाळी ५ वाजताच्या सुमारास एका शेजाऱ्याने फोन करून त्यांना कळवले की त्यांच्या घरी जमाव जमला आहे. राहुल रक्ताच्या थारोळ्यात पडला आहे. .Crime News : हुंड्याचे पैसे घेऊन ये नाही तर तुझ्या धाकट्या बहिणीला... सासरच्या लोकांची अजब मागणी; विवाहितेसह माहेरचेही हादरले.गोपाळ परत आला तेव्हा घरात रक्ताचे डाग होते. राहुलला रुग्णालयात नेण्यात आले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पहाटे ४ वाजल्यापासून राहुलच्या घरी दोन जण उपस्थित होते. त्यांच्यात मोबाईल फोनवरून भांडण झाले होते. त्यापैकी एकाने राहुलवर चाकूने वार केले. दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या तिन्ही हत्याकांडानंतर, अहमदाबाद पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. सर्व प्रकरणांमध्ये जुने वैर, आर्थिक वाद किंवा वैयक्तिक भांडणे हे कारण म्हणून समोर आले आहेत. पोलिसांनी सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपी किंवा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.