देश

Crime: भयंकर! दोन दिवसांत ३ जणांना संपवलं, रस्त्यापासून घरापर्यंत सर्वत्र रक्ताचे डाग, तिन्ही घटनेमागचं कारण एकच

Ahmedabad Murder News: शहरात हत्येच्या घटनेने अहमदाबाद हादरले आहे. दोन दिवसात तीन जणांच्या हत्या झाल्या आहेत. मात्र या हत्येमागचे कारण एकच असल्याचे समोर आले आहे.
Crime

Crime

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अहमदाबादमध्ये दोन दिवसांत झालेल्या तीन भयानक हत्यांनी संपूर्ण शहर हादरून टाकले आहे. बुधवारी रात्री आणि गुरुवारी सकाळी झालेल्या तीन वेगवेगळ्या हत्यांनी शहराला हादरवून टाकले आहे. एक घटना रुग्णालयाच्या आवारात घडली. दुसरी वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान आणि तिसरी घटना एका कामगाराच्या घरी घडली. प्रत्येक घटनेत एकसारखीच कहाणी आहे. जुने वैमनस्य, भांडण आणि नंतर एक क्रूर हत्या हे यामागचे कारण आहे. या घटनांनी संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
murder case
crime news marathi
crime news today
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com