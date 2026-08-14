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Service Medals: वीरता-सेवा पदकांची घोषणा! CRPF ला सर्वाधिक पदकं; देशाच्या सुरक्षेसाठी प्राण पणाला लावणाऱ्या जवानांचा सन्मान

Gallantry and Service Medals for 2026: केंद्र सरकारने या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस आणि अग्निशमन दलातील जवानांना ३०१ शौर्य पदके प्रदान करण्याची घोषणा केली. १९७ शौर्य पदकांचाही समावेश आहे.
Independence Day Honours CRPF Gets 86 Gallantry and Service Medals

Independence Day Honours: CRPF Gets 86 Gallantry and Service Medals

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी शुक्रवारी (१४ ऑगस्ट) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शौर्य आणि सेवा पदकांची घोषणा करणारी अधिसूचना जारी केली. केंद्रीय निमलष्करी दलांमध्ये, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला सर्वाधिक पदके (एकूण ८६) मिळाली. देशातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी दलाला २४ शौर्य पदके, विशिष्ट सेवेसाठी पाच राष्ट्रपती पदके आणि उल्लेखनीय सेवेसाठी ५७ पदके मिळाली आहेत.

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