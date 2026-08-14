Service Medals: वीरता-सेवा पदकांची घोषणा! CRPF ला सर्वाधिक पदकं; देशाच्या सुरक्षेसाठी प्राण पणाला लावणाऱ्या जवानांचा सन्मान

स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी शुक्रवारी (१४ ऑगस्ट) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शौर्य आणि सेवा पदकांची घोषणा करणारी अधिसूचना जारी केली. केंद्रीय निमलष्करी दलांमध्ये, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला सर्वाधिक पदके (एकूण ८६) मिळाली. देशातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी दलाला २४ शौर्य पदके, विशिष्ट सेवेसाठी पाच राष्ट्रपती पदके आणि उल्लेखनीय सेवेसाठी ५७ पदके मिळाली आहेत. .२०२४ मध्ये झालेल्या जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन दहशतवादविरोधी कारवाया आणि मणिपूरमधील बंडखोरांविरुद्धच्या एका कारवाईसाठी ही शौर्य पदके प्रदान करण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या दलाला संरक्षण मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारी काही शौर्य पदकेही मिळण्याची अपेक्षा आहे, तसेच उपमहानिरीक्षक एम. दिनकरन यांना पीएसएम प्रदान करण्यात आले आहे. एम. दिनाकरन यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ निमलष्करी दलात सेवा बजावली..लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाचा भव्य सोहळा! ध्वजारोहणापासून भाषणापर्यंत... १५ ऑगस्टला काय-काय घडणार? वाचा मिनिट-टू-मिनिट वेळापत्रक.धिनकरन यांनी यापूर्वी विशेष पोलीस दलात सेवा बजावली आहे. ते सध्या चेन्नईतील आवडी येथील सीआरपीएफ भरती प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख आहेत. धिनकरन यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ निमलष्करी दलात सेवा बजावली असून, नक्षलविरोधी कारवायांदरम्यान तुकड्यांचे नेतृत्व केले आहे. सीआरपीएफच्या गुप्तचर व व्हीआयपी सुरक्षा विभागांचे नेतृत्व केले आहे..डीआयजींना त्यांच्या दीर्घ आणि उल्लेखनीय सेवेसाठी, प्रामाणिक समर्पणासाठी आणि उत्कृष्ट व्यावसायिक कामगिरीसाठी पीएसएम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सुमारे ३,२५,००० जवानांची संख्या असलेले सीआरपीएफ हे देशाचे प्रमुख अंतर्गत सुरक्षा दल आहे. त्याची युनिट्स प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांमध्ये तैनात केली जातात..Parliament Monsoon Session: १७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका.नक्षलविरोधी कारवाया, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरीविरोधी कर्तव्ये. याव्यतिरिक्त, सीमा सुरक्षा दलाला (बीएस) एक पदक, तर केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला (सीएपीएफ) २० पदके प्रदान करण्यात आली आहेत. या सीमा सुरक्षा दलाला, इतर सीएपीएफ दलांव्यतिरिक्त, एकूण ४७ सेवा पदकेही मिळाली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.