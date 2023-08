CRPF हेडकॉन्स्टेबलचा नवऱ्यानं छाटला हात! दिल्लीच्या हॉटेलमध्ये घडली भयानक घटना

By

नवी दिल्ली : केंद्रीय राखीव पोलीस फोर्समधील (CRPF) एका महिला हेडकॉन्सटबलचा हात तिच्या नवऱ्यानंच छाटल्याचा भयानक प्रकार समोर आला आहे. दिल्लीतील आदर्श नगर येथील एका हॉटेलमध्ये ही घटना घडली. या नवरा-बायकोमध्ये काहीतरी कारणावरुन वाद झाल्यानं नवऱ्यानं हे टोकाचं पाऊल उचललं. (CRPF head constable hand chopped off by husband at Delhi hotel case filed)

परीक्षेसाठी महिला आली दिल्लीत

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, हे दाम्पत्य उत्तर प्रदेशातील कानपूरचं रहिवासी आहे. त्यांनी दिल्लीतील आदर्शनगर येथील एका हॉटेलमध्ये शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता चेक इन केलं. सीआरपीएफमध्ये पोलीस असलेली ही महिला आपल्या खात्यांतर्गत परीक्षेसाठी नवऱ्याला घेऊन दिल्लीला आली होती.

आरोपी पती गुन्हा करुन फरार

पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी नवऱ्यानं आपल्या २८ वर्षीय बायकोला शुक्रवारी संध्याकाळी काहीतरी दिलं होतं ज्यामुळं ती बेशुद्ध झाली. यानंतर तिच्या नवऱ्यानं मनगटापासूनच तिचा हात छाटला, असा संशय आहे. कारण आरोपी नवरा या कृत्यानंतर फरार झाला आहे. यानंतर ती जेव्हा शुद्धीत आली तेव्हा तिनं हॉटेलच्या स्टाफला बोलावलं, त्यानंतर पोलिसांना या प्रकाराची माहिती देण्यात आली.

पीडित महिला बेशुद्धावस्थेत

पीडितेनं दिलेली माहिती पडताळली जात आहे. सध्या ही महिला अर्धबेशुद्धावस्थेत असून तिला बाबू जगजीवन राम मेमोरिअल हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या ती अधिकची कुठलीही माहिती देण्याच्या स्थितीत नाही, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिसांनी दिली आहे.

दरम्यान, फरार झालेल्या आरोपी नवऱ्याच्या मागवार पोलीस आहेत. त्याच्याविरोधात आयपीसी कलम ३०७ अंतर्गत खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली.