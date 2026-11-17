बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘अकवान’ चक्रीवादळ वेगाने शक्तिशाली होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हे चक्रीवादळ २० नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी १२० ते १३० किलोमीटरपर्यंत, तर वाऱ्याच्या झोतांचा वेग ताशी १४५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येतेय..या चक्रीवादळाचा बिहारवर मोठा परिणाम होणार नसला, तरी २१ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बिहारमध्ये छठ सणानंतर थंडीची चाहूल लागली आहे. राज्यातील बहुतांश भागांत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज असतानाच बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळामुळे हवामानात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Success Story: ऑफिसवेअरच्या शोधात सुरू झाला स्वतःचा ब्रँड; नागपूरच्या तरुणीने साडेपाच महिन्यांत १४ लाखांची विक्री! वाचा प्रेरणादायी कहाणी.हे चक्रीवादळ हळूहळू वायव्य दिशेने सरकत असून, पुढील काही दिवसांत त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्याचे IMD ने नमूद केले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, १७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८.३० वाजता हे चक्रीवादळ दक्षिण बंगालच्या उपसागराच्या मध्य भागात आणि त्याला लागून असलेल्या पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात होते..त्यावेळी ते चेन्नईपासून सुमारे ६१० किलोमीटर पूर्वेला, आंध्र प्रदेशातील मछलीपट्टणमपासून ६६० किलोमीटर आग्नेयेला आणि विशाखापट्टणमपासून ६७० किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्वेला होते. ओडिशातील गोपालपूरपासून हे चक्रीवादळ सुमारे ७९० किलोमीटर दक्षिणेला होते. ते वायव्य दिशेने पुढे सरकत असल्याचे सांगण्यात येत आहे..MSRTC News: लालपरीसाठी दिवाळी गोड! अवघ्या १६ दिवसांत ५४८ कोटींचे उत्पन्न; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले...१३ जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाजबिहार हवामान विज्ञान केंद्र, पाटणा यांच्या अहवालानुसार, ‘अकवान’ चक्रीवादळाचा बिहारवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. १७ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान राज्यातील सर्व हवामान विभागांमध्ये वातावरण कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, २१ नोव्हेंबर रोजी दक्षिण-मध्य आणि दक्षिण-पूर्व बिहारमधील काही ठिकाणी हलका पाऊस पडू शकतो.